El proyecto para tipificar el delito de compraventa de niños vuelve a comisión

Al cumplirse 21 días de la desaparición del niño Loan Peña en la provincia de Corrientes, el Senado aprobó en general la modificación del Código Penal sobre la sustracción y/o comercialización de menores de edad con penas de hasta 15 años. En una sesión desordenada, con muchos momentos de discusiones reglamentarias, se votó por unanimidad con 63 votos, aunque volverá a comisión para su mejora en la redacción.Hubo sugerencias y pedidos de modificación al texto, dado que, al tratarse de una modificación al Código Penal, la redacción tiene que estar analizada palabra por palabra para que no quede abierto a distintas interpretaciones en el futuro.Pese al disgusto de Carolina Losada, autora del proyecto, la propuesta del senador José Mayans para que la iniciativa vuelva a comisión para ser corregida fue votada por la mayoría del recinto. El proyecto “ahora va a comisión, se hacen las correcciones del texto, vuelve al cuerpo y es muy probable que volvamos a votarlo por unanimidad porque estamos todos de acuerdo” manifestó el formoseño.El proyecto que ahora será revisado por la comisión, modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación que, actualmente, reprime con prisión de 3 a 10 años a quien “hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad”.Uno de los cambios previstos que probablemente continúen vigentes, es el de la prisión de 4 a 10 años “al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa”.Argentina fue sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó a nuestro país especificar este tipo penal, al condenarlo en 2012 por la conocida venta de una beba en Entre Ríos: el famoso “caso Fornerón”. Actualmente existen los delitos de trata y la sustracción de menores, pero no la compra y la entrega.Paralelamente, la Cámara de Diputados trabajó la temática en un plenario de comisiones esta semana, a sabiendas de que había altas chances de que hoy se apruebe el proyecto de Losada. Dado el regreso a comisión de esta iniciativa, habrá que ver si en Diputados continúan con sus propios proyectos o esperan las modificaciones del Senado.Durante la jornada, sucedió lo sabido: Unión por la Patria pidió una moción para tratar sobre tablas el proyecto de movilidad jubilatoria que tiene media sanción de Diputados y que espera tratamiento desde el 6 de junio en la Cámara Alta.La principal oposición había adelantado durante la reunión de comisión de este miércoles que pedirían el tratamiento del proyecto que busca recomponer el 8% de pérdida en el poder adquisitivo que tuvieron los jubilados por la inflación de enero que no fue contemplada en la fórmula propuesta en el decreto del Ejecutivo.Inicialmente Unión por la patria esperaba que la UCR apoye la moción (que necesitaba de 2/3 de los presentes) dado que, en Diputados fueron los propios radicales los que habían pedido la sesión para su tratamiento. No obstante, en una jugada del oficialismo para contener al partido centenario, se convocó el martes a las 10 de la noche a una reunión de comisión para su tratamiento. De esta manera, Villarruel pretendía evitar que el grueso arco opositor reuniera la mayoría especial.UxP decidió avanzar igual con el pedido de moción, con el objetivo de que la UCR quede expuesta, en tal caso, de votar “en contra de los jubilados”. No obstante, el senador radical Eduardo Vischi fue rápido y, previendo las intenciones de los peronistas, solicitó una moción de preferencia para tratar el proyecto de movilidad en una próxima sesión, sin poner fecha. Logró aprobarla con mayoría simple y, tras una discusión reglamentaria, el pedido de UxP no fue votado.Por último, con 51 votos afirmativos se declaró el 18 de julio como día de duelo nacional por el atentado a la AMIA. Este año se cumple el 30° aniversario del atentado terrorista que dejó un saldo de 85 fallecido y más de 300 heridos. Si bien se ha establecido por decreto el día de duelo, el objetivo era declararlo por ley. También se busca la realización de jornadas conmemorativas y que las banderas estén a media asta en lugares públicos. En el proyecto, se interpela al Consejo Federal de Educación para que, de manera articulada con los ministerios de Educación de cada uno de los distritos, se organicen jornadas educativas para el nivel primario y secundario sobre la temática.Además, el Senado aprobó un paquete de pliegos con una extensa nómina de ascensos militares y diplomáticos. La votación resultó por unanimidad, con 59 votos afirmativos. Previamente, se dio ingreso formal al pliego que propone como director del Banco Central de la República Argentina a Federico Matías Furiase. La Cámara alta prestó acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato superior a los actuales jefes de las tres Fuerzas Armadas