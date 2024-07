Misiones: acusan a una funcionaria de La Libertad Avanza local de retener sueldos a ex trabajadores del PAMI

Quién es Ninfa Alvarenga, la funcionaria de Misiones cercana a Karina Milei

La titular del PAMI de Misiones,, dirigente La Libertad Avanza que responde a Karina Milei,local.El portal La Voz de Misiones publicó audios filtrados, en los que, según el medio, la dirigente misionera exige al anterior director del PAMI,; al ex administrador, y al ex jefe de Recursos Humanos, que le firmaran sus renuncias anticipadas al organismo previsional yEn las grabaciones expuestas se escucha a una mujer -presuntamente Alvarenga- molesta por las apariciones públicas del entonces delegado provincial del PAMI, a quien ella había recomendado para el cargo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que había asumido en febrero pasado.Además,."Están haciendo todo como el culo. No podemos usufructuar las cosas que hacemos en el PAMI y el sí. No hace falta siquiera poner una bandera de La Libertad Avanza, con que yo esté sentada en alguno de esos actos, suficiente. O alguien de los nuestro, a nosotros no nos invita", se queja la voz en los audios.Desde que se conocieron los audios,ni se expresó al respecto.La referente de La Libertad Avanza (LLA) en Misiones fue ex candidata a gobernadora en la provincia y estuvo involucrada hace seis meses atrás en otra denuncia por el delito de “usurpación de inmueble”. En otra nota de La Voz de Misiones, el medio la acusó a Alvarenga de ocupar de forma ilegal el inmueble donde vive y desoír sucesivos requerimientos de la familia propietaria, incluso por cartas documento.Según consignó el medio, en la denuncia radicada en la justicia penal provincial(…) no devolvió el bien sino que permaneció en la posesión del mismo”.