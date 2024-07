El exCEO de YPF se suma al Gabinete de Javier Milei: asumirá en la Secretaría de Energía

Daniel González, quien fuera CEO de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) durante la gestión de Mauricio Macri, asumirá como viceministro coordinador de Energía y Minería, sumándose de esta manera al Gabinete de Javier Milei.De acuerdo a información a la que accedió Ámbito, los secretarios de Energía, Eduardo Chirillo, y de Minería, Luis Lucero, quedarán por debajo del nuevo cargo creado para González, quien a su vez reportará directamente al ministro de Economía, Luis Caputo.Desde Economía aseguran que no buscan desplazar a Chirillo, aunque es cierto que la relación con Caputo se desgastó en los últimos meses. En particular, con la última postergación de la entrada en vigencia del total de los impuestos al combustible y de la suba de tarifas de electricidad y gas previstas por decreto y resoluciones.La intención del titular del Palacio de Hacienda es tener un mayor control sobre carteras que considera clave, como lo es la energética. Sin embargo, esto podría cambiar con la llegada de Federico Sturzenegger y la posibilidad de la creación de un nuevo megaministerio productivo.González es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina (UCA). En 2018 fue designado como CEO de YPF con el objetivo de "fortalecer el gobierno corporativo de la firma en línea con los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)". Anteriormente integró el directorio desde abril de 2014, con titularidad alternada, y se desempañó desde 2012 al 2018 como vicepresidente ejecutivo de finanzas (CFO).Se desempeñó durante 14 años en el banco de inversión Merrill Lynch & Co en Buenos Aires y Nueva York en los cargos de jefe de Fusiones y Adquisiciones para América latina y Presidente para el Cono Sur (Argentina, Chile, Perú y Uruguay), entre otros. Durante su estancia en Merrill Lynch, participó en varias de las transacciones más importantes de la banca de inversión en la región.Fue consultor de Bank of America luego de su salida del banco. Anteriormente fue jefe de Planeamiento Financiero y Relaciones con Inversores en Transportadora de Gas del Sur S.A. También fue miembro del Directorio de Adecoagro S.A.