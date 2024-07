¿Mufa?: Milei vio el partido Uruguay-Brasil con Bolsonaro

El presidente Javier Milei llegó a Camboriú, Brasil donde se reunió con el ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro en un encuentro previo a la cumbre de líderes de la ultraderecha latinoamericana. Según reportes, ambos líderes se abrazaron y posaron para las cámaras antes de presenciar juntos el partido entre Brasil y Uruguay por los cuartos de final de la Copa América 2024.

El presidente argentino fue recibido con entusiasmo por una multitud de simpatizantes a su llegada al hotel, donde se hospeda bajo un amplio operativo policial. Los presentes corearon consignas como "Milei" y "la casta tiene miedo", mientras él saludaba a los asistentes y se tomaba fotos con ellos. Más tarde, se le vio junto al ex presidente Bolsonaro en un salón, observando la definición por penales del mencionado partido de fútbol, que terminó con la victoria de Uruguay.El partido de Brasil y Uruguay terminó empatado 0 a 0 y se definió en la instancia a penales a favor del equipo dirigido por el argentino Marcelo Bielsa.El evento en el que participará Milei, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) 2024, comenzó el sábado con el discurso de cierre de Bolsonaro en su calidad de anfitrión. Este evento congrega a diversos líderes de la ultraderecha de la región, como José Antonio Kast de Chile y Eduardo Verásategui de México, y culminará con la intervención de Milei como orador destacado en la jornada de mañana.Durante su intervención inicial, Bolsonaro abordó las recientes acusaciones en su contra por la supuesta apropiación indebida de joyas de diamantes regaladas por Arabia Saudita, una investigación en la que también están involucradas otras 12 personas según informó O Globo. El ex presidente desestimó las acusaciones y se mostró dispuesto a ser interrogado sobre cualquier tema, reafirmando que no tiene "ambición por el poder" y está dispuesto a debatir en vivo y sin manipulaciones.