El gobierno promulgó la Ley Bases y el paquete fiscal en la previa del Pacto Mayo

Mientras se prepara para firmar el Pacto de Mayo en Tucumán junto a al menos 18 gobernadores que confirmaron su presencia, Javier Milei promulgó, finalmente y tras 10 días de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados, la Ley Bases y el paquete fiscal. De esta manera, todas las medidas, ahora sí, entran en vigencia.Las nuevas normativas quedaron publicadas en el Boletín Oficial a través de los decretos 592 y 593, que llevan la firma del Presidente, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo.La Cámara Baja le había dado luz verde al proyecto presentado por el Gobierno el pasado 28 de junio, luego de que el Senado realizara una serie de modificaciones al texto original que no pasaron, como los cambios en el Impuesto a las Ganancias y a Bienes Personales. Sí se ratificó que RTA, el Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas no se podrán privatizar. Además, el oficialismo accedió a la quita del capítulo de la moratoria previsional y aceptó cambios en el RIGI.Ambas legislaciones eran condición para la firma del Pacto de Mayo, que se llevará a cabo este lunes 8 de junio luego de que fracasara el intento de hacerlo el pasado 25 de mayo. El Gobierno hará uso de la cadena nacional para el acto en la vigilia del 9 de Julio en la Casa Histórica de Tucumán.Varios mandatarios provinciales ya anticiparon cuál será su postura ante el mismo: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa) adelantaron que no lo firmarán, mientras que Sergio Ziliotto condicionó su presencia: "Para que nos sentemos a dialogar, primero nos tienen que devolver todo".Días antes de su rúbrica, se confirmó una modificación en los diez puntos anunicados por Milei en la apertura de sesiones ordinarias: se incluyó la educación, un reclamo que había presentado la oposición, frente a la versión original que el mandatario presentó ante la Asamblea Legislativa en marzo pasado.Tras los cambios introducidos, los 10 puntos quedaron de la siguiente manera:1. La inviolabilidad de la propiedad privada2. El equilibrio fiscal innegociable3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.