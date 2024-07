Sturzenegger descartó una interna con Caputo y adelantó que este miércoles presenta la reforma aerocomercial

El flamante ministro de Desregulación y ,, decartó esta mañana una disputa con el ministro de Economía, Luis Caputo, por su llegada tardía al Gabinete y adelantó que, que busca "liberar" restricciones en transporte aéreo, el próximo miércoles.”, aseguró en diálogo con Radio Mitre el nuevo ministro luego de los rumores que hubo en torno a su oficialización tan tardía. En ese sentido, descartó la interna y apuntó sobre Javier Milei: “yo estoy feliz y tenemos mucho para trabajar en conjunto.El nuevo ministro remarcó qel Poder Ejecutivo “tiene dos herramientas: el DNU 70/23 y la Ley Bases, que representan sólo el 20%” de las reformas estructurales que tienen en mente implementar, ambas fuer promulgadas en la mañana de este lunes y son parte de su autoría."El Presidente tiene ideas muy fuertes y transformadoras. Y el sistema político es como resortes, va buscando la tensión y la sociedad va absorbiendo esos cambios", consideró.Al referirse a las reformas que buscará encarar,que busca "liberar" restricciones que rigen actualmente sobre operaciones vinculadas al transporte aéreo y ratificó nuevamente que enviará al Congreso lo que el llama, precisó sobre la iniciativa que incluirá una serie de reformas que quedaron pendientes de la Ley Bases:También tenía el arancelamiento universitario para extranjeros no residentes”.Puntualmente, sobre el apartado de la Justicia, el funcionario recordó: “, porque para separarse hay que hacer un juicio de divorcio. Obviamente, los abogados no querían…”.“Había además un proyecto que es el de Juicio por Jurados, que ya existe en varias provincias, pero lo pusimos en la Ley Bases y dijeron que no", señaló.Además, al ser consultado por la ide de implementar un examen de ingreso para poder trabajar en el Estado que adelantó en sus redes sociales el fin de sema, explicó: “Hoy hay un proceso de selección, digamos que son “concursos”... Peropara que no pueda ser manipulado ni de un lado ni del otro”.