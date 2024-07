Palazo de Lacalle Pou a Milei en el Mercosur: "Deberíamos estar acá todos los presidentes

el mandatario oriental advirtió este lunes en la cumbre del Mercosur en Asunción que deberían “estar todos los presidentes” del bloque, en lo que se interpretó como un reclamo al jefe de estado argentino, debido a que decidió no concurrir al encuentro del bloque regional con "razones de agenda" como excusa

El presidenteempieza a tener problemas no sólo con sus pares de América Latina con quienes mantiene una distancia ideológica que lo llevan a agredirlos constantemente, sino que ahora también aparecen conflictos con mandatarios con quienes sí tiene afinidad de ideas, como el caso del uruguayoEs queMilei fue representado en esta ocasión por la canciller, ante cuya cara Lacalle Pou arremetió de manera tan implícita como contundente:Si bien los presidentes de Chile y Colombia también faltaron al encuentro regional, se trata de casos muy diferentes al argentino porque ambos son estados asociados del bloque y no miembros plenos.Argentina es miembro pleno y la segunda economía del bloque, y el faltazo de Milei se produce después que resolviera no asistir a la cumbre, pese a que el domingo se presentó en un foro conservador en Santa Catarina, Brasil, donde se reunió con el ultraderechista, ex presidente brasileño y rival del presidente brasileñoLas versiones, negadas por el vocero libertario, indican que Milei modificó su primera decisión, que era asistir a la cumbre del Mercosur, debido al cruce que mantuvo con Lula da Silva, quien le reclamó un pedido de disculpas tanto a él como a Brasil por las agresiones verbales que había manifestado el mandatario argentino. Por el contrario, el líder libertario volvió a tildar de "corrupto" y "comunista" a su par brasileño.Lacalle Pou también sostuvo que su país buscará desde la presidencia del Mercosur retomar el diálogo con China con vistas a alcanzar un acuerdo comercial, cosa que en 2023 encontró trabas principalmente desde la Argentina., afirmó el uruguayo en su intervención en la cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur.Por eso, aclaró que el planteamiento de su país de arrancar bilateralmente un acercamiento con el gigante asiático “no era caprichoso” y, por eso, es necesario "avanzar”.“Si no había una voluntad de los socios de avanzar en conjunto, era, bueno: ‘Déjenos avanzar en distintas velocidades’”, complementó. Durante la gestión deArgentina se oponía a ese tipo de negociaciones porque iban contra las normas del organismo regional y, además, restarían importancia al rol del bloque para discutir en conjunto con el resto del mundo.Por eso, Lacalle Pou recordó con buenos ojos que hubo un cambio de visión en Argentina, lo que consideró “muy importante”, y destacó que Brasil y Paraguay expresan la posibilidad de una apertura en ese sentido.Por su parte,, para lo cual pidió “nuevas modalidades de negociación, más flexibles”.De la flexibilidad que habló, justamente, la canciller argentina es aquella que permita a los miembros del bloque negociar acuerdos con terceros sin la anuencia de sus socios-, como quiere Uruguay.Por su parte, el presidente de Paraguay,, aseguró este lunes que su país respalda la negociación de un acuerdo comercial entre el Mercosur y China, siempre y cuando sea en bloque y no se sacrifique la relación histórica que su país mantiene con Taiwán.“Nosotros no estamos cerrados a la negociación como bloque, pero obviamente nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nuestra relación de más de 66 años con la República de China Taiwán”, añadió el mandatario, cuyo país es el único aliado de la isla en Suramérica.El encuentro tiene lugar además en medio del estancamiento de las tratativas para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), que se negocia hace más de 20 años y que prevé eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas, lo que crearía un espacio comercial de más de 700 millones de consumidores. El acuerdo es resistido por algunos países europeos, principalmente Francia, cuyo sector agropecuario teme la competencia de los productos agrícolas sudamericanos.