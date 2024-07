"Irrompible, inmortal y no comestible": el polémico regalo homofóbico que Bolsonaro le dio a Milei

La visita del presidente Javier Milei generó polémica también por los halagos recibidos. Es que brasileño Jair Bolsonaro le entregó una controvertida medalla al político argentino. La misma, denominada "de las tres í", fue presentada por Eduardo Bolsonaro, y ostenta la imagen del ex presidente brasileño. Según explicaciones proporcionadas en el evento, las tres palabras en portugués inscritas en la medalla son "Imbrochável, imorrível e incomível".

"Imorrível" se traduce como inmortal y hace referencia al atentado que sufrió Bolsonaro durante su campaña electoral en 2018. "Imbrochável", aunque no se encuentra en el diccionario, fue explicado por Bolsonaro como una referencia a su capacidad de tener una erección firme cuando está con una mujer.De acuerdo a LPO, para ilustrar esto, Eduardo Bolsonaro hizo un gesto con su brazo derecho, lo que provocó un momento de incomodidad. Sin embargo, Karina Milei respondió con calma y dijo: "No, está bien. Me parece perfecto, la vida misma".Por último, "incomível" significa incomible y según Bolsonaro, en Brasil, se utiliza para referirse a la imposibilidad de que un hombre sea abordado sexualmente por otro hombre., habría explicado, de acuerdo almencionado, el presidente brasileño a Milei durante la entrega de la medalla.