"Alguna moneda le vamos a sacar": la polémica frase que se le escapó a Luis Juez en el Consejo de la Magistratura

En el marco de una sesión del Consejo de la Magistratura de la Nación, el senador nacional Luis Juez protagonizó una polémica mientras se votaba la aplicación de una sanción del 30% de su sueldo por única vez a Miguel Ángel Guerrero, titular del juzgado federal de El Dorado, en Misiones, por maltrato a personal del tribunal y otras inconductas.La escena ocurrió cuando el secretario general del Consejo le tomaba a cada integrante su voto respecto de si Guerrero debía ser sancionado o no. Juez estaba conectado a la sesión por teleconferencia y votó afirmativamente, pero dejó el micrófono encendido y se escuchó que dijo: “Excelente, pero una moneda le vamos a sacar”.El secretario le advirtió que tenía el micrófono abierto y luego el senador del PRO lo apagó. La frase generó risas entre sus colegas y algunos comentarios por lo bajo.En diálogo con Infobae, Juez contó que la frase hacía referencia a la sanción contra Guerrero que estaba votando el Consejo. “Tenía el micrófono abierto y se lo estaba diciendo a mis asesores. ¿Cómo no le vamos a sacar una moneda si para sancionar a un juez con el 30 por ciento del sueldo solo por un mes tardamos 3 años con esta causa? Como decía Juan Perón, la fibra más sensible es el bolsillo”, explicó.“La verdadera casta es la de los jueces que está llena de privilegios. Sancionar a un juez en Argentina es casi imposible. En esta caso está recontra probado el maltrato a los empleados y apenas alcanzamos a sancionarlo en un expediente que demoró tres años”, agregó.La causa se inició en 2021 con una denuncia presentada contra Guerrero por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. En el expediente declararon 35 empleados y funcionaros del juzgado que, según el dictamen que aprobó el Consejo, coincidieron en señalar que sufrieron violencia diaria y acoso laboral por parte del magistrado.