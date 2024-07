Rossi sobre el Pacto de Mayo: "Hay gobernadores que no quieren incomodar al poder económico"

El referente peronista de Santa Fe Agustín Rossi, ex candidato a vicepresidente por el Frente de Todos y ex ministro de Defensa de la Nación, criticó duramente las políticas económicas promovidas por Javier Milei, señalando que benefician desproporcionadamente a los grandes grupos económicos

Según el Observatorio de la UCA, vemos que la indigencia se duplicó del 7 al 14 por ciento y todas las empresas tuvieron ganancias siderales, por lo que el plan económico que está teniendo Milei está destinado a favorecer a los grandes grupos económicos

"Yo critico que el Gobernador esté apoyando a las iniciativas del presidente Milei porque son contrarias al desarrollo productivo de la provincia de Santa Fe"

En una entrevista con Política Argentina, Rossi destacó las consecuencias negativas de estas políticas en la economía argentina. Cuál será el rol del peronismo , afirmó Rossi. Subrayó también el aumento del desempleo, especialmente entre los jóvenes, y la alarmante cifra de hogares bajo la línea de pobreza.Según el ex diputado nacional, el plan económico de Milei ha generado ganancias significativas para las grandes empresas, mientras que la indigencia se ha duplicado según datos del Observatorio de la UCA. Rossi criticó la visión libertaria de Milei, argumentando que favorece exclusivamente a los grandes intereses económicos."La desocupación pasó del 5 al 7 por ciento y vemos que los jovenes menores a los 29 años es del 14 por ciento en los hombres y más del 20 en las mujeres. El 70 por ciento de los hogares está por debajo de la línea de pobreza., quienes han tenido ganancias superiores a los que tuvieron en el primer trimestre del año pasado.", expresó.Sobre el Pacto de Mayo y la Ley Bases, Rossi acusó a ciertos gobernadores y legisladores de seguir estas iniciativas para no incomodar al poder económico. "Estas leyes le vinieron como anillo al dedo al poder económico", afirmó, insinuando que algunos sectores políticos sacrifican los intereses de los ciudadanos en favor de intereses económicos poderosos.A su entender,"Tanto el voto a favor de la Ley Bases como el Pacto no solamente tiene que ver con una mirada supuestamente optimista o de coincidencia ideológica con Milei sino que hay un sector de la política argentina que no quiere incomodar al poder económico de nuestro país", agregó Rossi para quien "estas leyes le vinieron como anillo al dedo al poder económico y hay legisladores y gobernadores que no quieren incomodar y se olvidan de los ciudadanos a quienes representan".También manifestó sus inquietudes contra Maximiliano Pullaro., afirmó Rossi."El Gobernador apoya el RIGI que le va a permitir a todos los que inviertan en Argentina después de los tres años exportar sin tener que pagar ningún derecho de exportación. Con lo cuál, el peso de conseguir dólares en Argentina va a estar supeditado al sector agropecuario y si hay un sector a quien perjudica el RIGI es este sector además de la industria y el mercado interno", sostuvo el ex candidato vicepresidencial, para quienRossi valoró las iniciativas de convocatoria de los equipos económicos de Moreno, La Cámpora, el Frente Renovador y el PJ, como pasos positivos hacia la consolidación del peronismo. En relación al panorama en Santa Fe, reconoció las dificultades tras las recientes elecciones provinciales, donde el partido enfrentó una pérdida significativa en la representación legislativa y municipal.", señaló.