Lousteau, sobre el Pacto de Mayo: "Lo de Tucumán fue una puesta en escena"

El senador y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, consideró que el Pacto de Mayo que el presidente Javier Milei firmó en Tucumán junto a 18 gobernadores "fue una puesta en escena"."El Gobierno ya sacó veinticinco DNU, no es uno. Es un Gobierno que utiliza la herramienta del DNU para hacer las modificaciones que quiere y tiene ahora estas dos leyes, y lo que acabamos de ver en Tucumán, en mi opinión, es una puesta en escena", señaló Lousteau en c5n. "Este es un gobierno que no quiere dialogar con el que piensa distinto, entonces es muy difícil tener un acuerdo", agregó el senador radical.Lousteau remarcó que el Gobierno ya cuenta con las herramientas que decía necesitar, aunque advirtió que todavía "no se ve un impacto en la economía cotidiana". Además, se refirió a la acusación de "degenerados fiscales" que el jefe de Estado volvió a formular este miércoles en la Bolsa de Comercio en alusión a los diputados y senadores de la oposición."El Presidente nos acusa de degenerados fiscales. Espero que vete el RIGI, que es una degeneración fiscal enorme. Es condonarle a las empresas grandes diez puntos del impuesto a las Ganancias, siete puntos menos de los dividendos, no van a pagar débitos y créditos, ingresos brutos, no van a pagar retenciones, no van a tener que traer los dólares a la Argentina por 30 años", enumeró el senador radical."Las rebajas a los bienes personales de los más ricos es degeneración fiscal. El Presidente es conservador fiscal con los jubilados, con la educación, con la obra pública, y degenerado fiscal para las empresas grandes y para los más ricos entre los más ricos", sostuvo Lousteau.