La propuesta de Francos para el PRO: "Me gustaría que busquemos la forma de trabajar en conjunto"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tendió puentes con el PRO y, además de elogiar al expresidente Mauricio Macri, reveló que "su intención personal" sería "buscar la forma de poder trabajar en conjunto en la gestión, en lo político y en lo electoral". Además, reconoció que "el apoyo de Macri y de Patricia Bullrich también ha sido importante para la segunda vuelta electoral"."Tenemos una excelente relación con el PRO, ha sido un aliado muy importante para la sanción de las leyes más importantes del Gobierno, de manera de que yo no puedo decir nada en contra", afirmó el funcionario, consultado en Radio Rivadavia sobre el vínculo con el partido amarillo. "Si uno ve el origen de los ministros claramente va a ver que varios provienen de allí, y de ahí para abajo también", agregó.Francos caracterizó al partido presidido por Macri como uno "de peso, con una representación parlamentaria muy importante, de manera de que para nosotros es un aliado significativo, no solamente por las características de sus dirigentes sino porque compartimos un electorado importante". Además, reconoció que el apoyo del empresario y de Bullrich "ha sido importante para la segunda vuelta electoral", en referencia al balotaje en el que se impuso Javier Milei."Creo que Macri tiene un espacio importante, paralelo al nuestro. Después, el tiempo dirá si compartiremos el mismo espacio político para las próximas elecciones o las siguientes, si iremos en alianza o separados, no se puede predecir. Mi intención personal sería que busquemos la forma de poder trabajar en conjunto en la gestión, en lo político y en lo electoral", sostuvo.Una de las notas del acto del Pacto de Mayo fue la presencia de Macri, quien viajó especialmente a Tucumán desde Inglaterra, donde asistía al renombrado torneo de tenis de Wimbledon. Sin embargo, fue un mero espectador: pasó la velada afuera, bajo el frío tucumano, y no fue parte de la firma del documento, lo que generó comentarios irónicos en las redes sociales.Consultado al respecto, el jefe de Gabinete remarcó que el acta "era firmada entre los gobernadores de las provincias y el Presidente de la Nación". "Se invitó a los expresidentes a que estuvieran presentes. El expresidente Macri, en un esfuerzo importante estuvo presente, estaba en Europa y vino especialmente para participar ese día y acompañar al Presidente. Fue una noche muy fría e igual que nosotros estuvo sentado ahí durante un período bastante largo de tiempo en el frío de la noche tucumana, terminó y se fue", explicó."Después escuché diversos comentarios pero siempre se utilizan circunstancias para hacer comentarios políticos que no tienen que ver con la realidad, el gesto de Macri fue correspondido por el Presidente que en cuanto salió de la casa hacia donde estaban todos los gobernadores y el público se acercó y le dio un abrazo en señal de amistad y reconocimiento", cerró.