Caso Loan: en conferencia de prensa, Bullrich aseguró que "hay gente que está callando y quiere la impunidad"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó este jueves una conferencia de prensa tras la reunión que mantuvo con familiares de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido hace casi un mes en la localidad correntina de 9 de Julio.“Sabemos que pasó tiempo y que nos enteramos tarde, pero el compromiso es absoluto. En nombre del gobierno nos hacemos cargo y seguiremos en contacto", reconoció Bullrich luego de la reunión con el padre y un hermano de Loan.Acerca de la actuación de Javier Milei en la causa y la reunión que solicitó Peña, Bullrich respondió: “El presidente está también en la investigación y espera que haya un desenlace feliz para acercarse a hablar con ellos, pero no puede responder”.“Como ministerio le mostramos la profundización de esta investigación y que estamos involucrados. No hay que desviarse de lo central y sobre quienes son los responsables. No queremos darles herramientas para que desvíen la causa. La información sobre cómo sigue el caso la da la Justicia Federal, no damos hipótesis nosotros”, señaló la titular de la cartera de Seguridad.En esa línea, ratificó: “Hoy la situación de la familia es difícil después de tantos días, pero creo que se lleva (el papá de Loan) la convicción de que conocemos a fondo la causa. La familia ya cuenta con seguridad personal”. "Acá hay gente que está callando y quiere la impunidad", expuso.Luego, tomó la palabra el papá del menor desaparecido y dijo qué cree que ocurrió con su hijo: “Para mí Loan está vivo y lo quiero encontrar sano”.“Quiero que el que lo tenga me lo devuelva. Pasaron 28 días y no sabemos nada de él”, expresó, pero ratificó que confía en la investigación.