ahora es que el Gobierno nacional, en general, y el Ministerio de Defensa, en particular, se jactan de un trabajo que no fue de esta administración sino la de Alberto Fernández y cuya cartera de Defensa estaba en manos de Agustín Rossi quien impulso un convenio de trabajo con una empresa israelí a los efectos de modernizar la flota

"También contratamos a la empresa IMPSA y efectivamente se empezó a trabajar en 2022 sobre una serie de 20 tanques. Todo eso se hizo durante nuestra gestión. Por eso, cuando Luis Petri habla de sus tanques esconde una gran mentira porque nadie puede imaginar que hayan hecho este trabajo en seis meses"

Cabe señalar que el proyecto TAM 2CA2, dirigido por la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército Argentino, es un claro ejemplo de colaboración entre sectores nacional e internacional, con contribuciones significativas de la empresa IMPSA y Elbit Systems de Israel

Durante el desfile militar con motivo del Día de la Independencia, el presidentey la vicepresidentacaptaron la atención al subirse a un tanque TAM 2CA2, integrante clave del arsenal del Ejército Argentino.Este vehículo, conocido por sus siglas que corresponden a "Tanque Argentino Mediano", fue desarrollado originalmente por TAMSE en los años setenta y ha sidoy que tuvo como protagonista a una empresa israelí.La cuestión"El convenio de remodelación implicaba transformar la torre de tiro.(...) Cuando volví al Ministerio me volví a reunir con los funcionarios israelíes que me exigieron el pago total del anticipo que había que hacer para retomar las tareas. Estamos hablando de cientos de millones de dólares.(...) Pagamos ese valor pero no se pudieron tomar las acciones de trabajo por la pandemia", detalló.agregó Rossi.Los TAM 2CA2, pertenecientes al Regimiento de Caballería de Tanques 8 con base en Magdalena, Buenos Aires, fueron actualizados con tecnologías avanzadas bajo el financiamiento del FONDEF , iniciativa del gobierno de Fernández. Estas mejoras incluyeron un sistema de control digitalizado que optimiza la precisión de tiro y un sistema eléctrico para la torre que mejora su velocidad y eficacia en combate. Este esfuerzo de modernización, llevado a cabo en el Batallón de Arsenales 602 "Coronel Ángel Monasterio" en Boulogne Sur Mer, ha permitido la reincorporación de unidades más capaces al Ejército. A tal efecto, ha permitido que Milei y Villarruel puedan jugar a la guerra durante el desfile, según lo informado por el ex ministro.Durante el desfile, Milei y Villarruel no solo posaron para fotos sobre la torreta del tanque, sino que también realizaron un breve recorrido, saludando a los espectadores reunidos en la Avenida del Libertador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., criticó Rossi al cuestionar al ministro encargado de la compra de 24 aviones F16 de más de 40 años a Dinamarca.Por lo tanto, cabe preguntarse si la política de Petri no es solo espejitos de colores y que decir ante el discurso socavado desde la vocería presidencial en manos de Manuel Adorni que sostiene que durante el kirchnerismo "se invisibilizó a las fuerzas armadas" cuando el presupuesto en Defensa durante la presidencia de Néstor Kirchner fue superior al 5 por ciento del gasto total del Gobierno y en 2020 se creo el FONDEF, que se trata de un fondo de afectación específica que tiene por objetivo financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, mediante la recuperación, modernización y/o incorporación de material. Un Fondo que fue actualizado - después del presupuesto 2022 - r ecién el lunes 8 de Julio, apenas un día antes del desifle, mediante el decreto 594/2024 de la gestión Milei.