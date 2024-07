Martín Lousteau cruzó a Javier Milei: "Elige ser un degenerado fiscal con los ricos, a los que les perdona impuestos"

El Senador Nacional de la UCR Martín Lousteau cruzó al presidente Javier Milei, quien llamó a los legisladores nacionales “degenerados fiscales” y remarcó que “es un presidente que elige ser un degenerado fiscal con los ricos, a los que les perdona impuestos"., yo siento que no tiene nada que ver con nosotros”, lanzó el legislador este jueves durante una entrevista en el programa Traje Facturas, que se emite por el canal Laca Stream, en Youtube.El cruec se da luego de que Milei dijera el miércoles 10 de julio en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que los buenos resultados del primer semestre se vieron alterados por las propuestas políticas de la oposición en el Congreso.“El déficit cero es la manera más brutal de todas de asegurar la solvencia intertemporal. Por eso es que el riesgo país pasó de 2900 y llegó a tocar 1100,Lousteau también cuestionó al Presidente por su mala política exterior, sus dichos discriminadores y la relación con el expresidente Jair Bolsonaro. Y chicaneó: “"Estas cosas empiezan a visibilizarse en chicos de 10 años y hay que explicarles porque ven que ser transfóbico está bien, que pegarle a alguien de otro género está bien, que usar a alguien que tiene una condición como el síndrome de down para insultar está bien ¿”, cuestionó el legislador nacional.El jefe del radicalismo a nivel nacional realizó una autocrítica como dirigente del partido centenario. “Hace unos años me trajeron una nube de palabras sobre el radicalismo, las buenas eran Alfonsín, democracia, derechos humanos y educación. Y las malas eran débiles y transeros”, lamentó.