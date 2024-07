Caso Loan: Pornografía y un video de una menor de 18 años entre los celulares de los detenidos

A cuatro semanas de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia se acerca a las primeras pistas que podrían llegar a contribuir en la reconstrucción de los hechos. En este contexto, TN pudo acceder al informe policial que detalla el análisis de las pericias realizadas en los celulares que se secuestraron durante los allanamientos. El procedimiento fue realizado por peritos de la Policía Federal mediante el sistema UFED, en donde se analizaron datos de 19 teléfonos, y se tomó una línea de tiempo que va desde octubre del 2023 hasta junio de 2024.El documento consta de 97 páginas y lleva la firma de la División Antisecuestro de la Policía Federal Argentina (PFA). Entre los hallazgos más llamativos, se encuentran mensajes comprometedores, fotos de menores de edad en situación de explotación sexual e imágenes de mujeres asesinadas. Además, según pudo saber este medio, se detectaron una gran cantidad de mensajes y audios borrados.Uno de los celulares peritados es el de Carlos Pérez, exmilitar y esposo de la exfuncionaria municipal, Victoria Caillava. Ambos participaron del almuerzo del 13 de junio que se realizó en la casa de Catalina Peña y fueron detenidos luego de que encontraran rastros de Loan en los dos vehículos de los que son propietarios, el Ford Ka rojo y la camioneta Ranger blanca. Tanto Pérez como Caillava fueron imputados por el delito de captación de persona con fines de trata.Según el análisis que detalla el escrito policial, estos fueron los hallazgos que se hicieron en el teléfono de Pérez el 13 de junio, el día en el que el nene de cinco años desapareció, a partir de las 15:07 horas. Para este horario, ya estaba la alerta de que se había perdido el rastro del chico.Busca un mapa de la provincia de San Juan: según indica la Justicia, Carlos Pérez realizó una búsqueda mediante una aplicación sobre una ubicación en particular en esa provincia.Busca material pornográfico en sitios de Internet: el análisis indicó que el sospechoso ingresó a varias páginas de este tipo de material. Por otra parte, se peritó el celular de Laudelina Peña, la tía de Loan que inició la hipótesis del accidente y que luego desmintió, y se encontraron mensajes que comprometen su situación.- El 13 de junio a las 14:24 tiene una llamada perdida de Antonio Benítez, su marido y también detenido.- A las 14:25, Laudelina mantuvo una llamada de 19 minutos con Benítez.- A las 15:34, la mujer recibió un llamado de Victoria Caillava y hablaron durante 1 minuto y 18 segundos.- El 14 de junio, un día después, a las 2:34 de la madrugada, Peña le avisa a una persona denominada en el documento policial como “M. D” que “ya apareció Loan”.- A las 2:39, cinco después, Laudelina habla con “M” quien pregunta si ya apareció el nene y le confirma que el comisario le dijo que sí.- Un minuto más tarde, habla con Camila Núñez, la prima del nene, y le dice que el comisario confirmó la aparición de Loan.- A las 14:56 horas, Macarena -su hija- le pregunta si es cierto que encontraron calzado de Loan (el botín) y Laudelina le dice que no sabe.En relación con otros hallazgos de interés, la Policía Federal hizo hincapié en lo que encontraron en dos celulares peritados, cuyos usuarios no fueron revelados. Además, en el informe tampoco se detalló en qué allanamiento se secuestraron estos dispositivos. A partir del 27 de agosto de 2023 en adelante, los celulares registraron llamados. Sin embargo, esa secuencia se interrumpió y volvió a reactivarse en los últimos días. Encontraron gran cantidad de material de explotación sexual infantil.En los últimos días, el testimonio de otra de las personas que participó del almuerzo del 13 de junio cobró relevancia. Se trata de Macarena, la hija de Laudelina Peña y la prima de Loan. Este domingo, la joven de 21 años negó la versión del accidente que planteó su mamá y ante la jueza, aseguró que le habrían ofrecido una casa, un auto y una moto para decir que su primo fue atropellado.En cuanto al momento en que encontraron la zapatilla del nene, Macarena contó que en esa situación estaba presente Walter Maciel, también detenido, y un excomisario. “La zapatilla la encuentro yo, le pregunto a mi mamá si era de Loan y me dijo que sí, porque ese botoncito se lo había dado uno de mis hermanos”, indicó. A su vez, reveló que cuando avisan que habían encontrado el zapato, Maciel les dijo que no pasaran la foto a nadie de lo que habían encontrado “para no crear falsas expectativas” y que se fueran del lugar porque iban a hacer las pericias correspondientes.Esta versión comenzó a generar sospechas luego de un testimonio clave que se vio en el programa Nuestra Tarde de TN. Se trata de la mujer que encontró el botín de Loan junto a Laudelina días después de la desaparición del nene, cuando entablaron la búsqueda en el naranjal. “Para mí estuvo plantado. Estuvo enterrado, no se veía en el barro. Tuvimos que andar con palos. Vimos las huellas en ese lugarcito, entonces empezamos a hincar y sacó el botín”, sostuvo Eugenia. Tras la conversación que mantuvo con la periodista Paula Bernini, la testigo fue llamada para que se presente a declarar.En este escenario, Fernando Burlando, el abogado de la familia de Loan, pidió a la Justicia Federal que Macarena sea detenida por “encubrimiento agravado”. “Estamos terminando el escrito que fundamenta nuestro pedido. También reiteramos la detención de Codazzi. Eso es lo que va pedir nuevamente la familia de Loan”, afirmó el letrado en el programa A dos voces.Asimismo, fundamentó que la medida tiene que ver con las inconsistencias entre los testimonios de Laudelina y su hija con los hechos. “El botín de Loan es uno que le sacaron cuando estaba recién capturado, seguramente con vida. No hay actitud más miserable. En eso seguro estaban participando Laudelina, su hija, Maciel... ¿Saben la fábula de haber encontrado ese botín? Muchas veces los escuché decir ‘estaba cerca de la casa de la abuela’ y la casa está a cuatro kilómetros. Loan no podría haber llegado ni con un mayor en brazos”, dijo.“Hay pisadas de una criatura que también fueron plantadas. Caminé 25 kilómetros por el lugar a ver si Loan podía ir hasta el arbusto donde los perros señalaron que estuvo. Estamos hablando de 2,5 kilómetros más. Caminé sin medias y sin zapatos y pude dar solo dos pasos. Me lastimé todas las piernas. Es imposible, es todo una mentira. Les pedimos a los funcionarios que hagan esto para darse cuenta de cómo capturaron a Loan y hoy es víctima de una red de trata”, concluyó el abogado Burlando.Asimismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló al aire con TN Central y dio detalles de cómo fue el encuentro de este jueves con José Peña, el papá de Loan. “Nos contó su situación, su estado de ánimo, la esperanza que tienen en verlo a Loan bien. Nosotros le hicimos un detalladísimo informe de todo lo que sabemos y conocemos respecto a lo que pasó y a cómo llevar adelante esta investigación en un círculo cerrado”, afirmó.Asimismo, la funcionaria dio a conocer su perspectiva del caso y descartó otras hipótesis que se habían barajado en los primeros días de investigación. “Loan no se fue, no se perdió, no se cayó en un pozo, no lo picó una víbora. Se rastrillaron 25 mil hectáreas”, explicó.“Lo que queda es que en un determinado momento hay una separación de dos grupos: uno queda adentro en la casa, donde no se ve lo que pasa afuera, y los que fueron al naranjal. Los chicos dicen que (Loan) estaba medio lloroso, que quería volver con su papá, y cuando vuelve aparentemente solo, ahí ya no lo ven más. La hipótesis es clara. Los chicos no fueron, los que estaban adentro no vieron nada. No se escucharon gritos ni llantos. Hay que encontrar quién se llevó a Loan en ese momento”, explicó y remarcó: “Lo único que salió de la casa fue la camioneta con el matrimonio de (Carlos) Pérez y (Victoria) Caillava”.“Hay una estructura de poder donde dos estaban presentes y la otra parte es el comisario Maciel. Los otros pareciera que trabajan para esa estructura como (Antonio) Benitez, (Daniel) Ramírez, Laudelina, que son como cómplices. Si hubiera funcionado bien el alerta Sofía, las personas que estuvieron ahí no podían haber hecho lo que hicieron”, enfatizó y agregó: “El núcleo de poder de 9 de Julio, ahí está el hecho”.En ese contexto, la ministra precisó: “Alguien que estaba ahí se llevó a Loan y el padre lo tiene muy claro. Inclusive, había una persona que nosotros no la habíamos puesto en el núcleo de la investigación y él nos dijo ‘pónganla, que también puede ser’”. “Hay fronteras de agua en Corrientes. Se puede cruzar en un bote, irse a una isla e irse al Paraguay. Se puede salir hacia al oeste para Brasil. Si bien, se está patrullando todo el tiempo, nuestra hipótesis no está vinculada a que esté fuera del país”, concluyó.Hasta al menos el 15 de julio, por orden de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, la causa que investiga la desaparición de Loan continuará bajo secreto de sumario.