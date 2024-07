Me gustaría saber cúales son las metas que no cumplimos": Vilella tras ser echado del Gobierno

El ex secretario de Bioeconomía Fernando Vilella, que fue echado esta semana del Gobierno bajo la excusa no había cumplido con las metas en su rol como funcionario, salió al cruce”, cuestionó Vilella la explicación del Gobierno esta mañana en diálogo con radio Mitre y aseguró:, hemos desregulado infinidad de situaciones, hemos abierto mercados y hemos generado proyectos que estaban esperando al momento en que saliera la ley bases”.En ese sentido, sobre su salida del gobierno apuntó: "He recibido más de 300 mensajes de apoyo en las últimas 48 horas de casi todas las organizaciones de los productores que no entienden qué pasó”. “”, remarcó.Tras haberlo echado, el gobierno a través de declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que Vilella "no podía alinear algunos objetivos con el Ministerio de Economía, se busca que cada funcionario esté lineado con objetivos centrales, en este caso de Economía”. En realidad su salida representa un avance del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, en este área ya que el exsecretario es un hombre que había llegado al gobierno gracias al ex jefe de Gabinete Nicolás Posse.que es solo una parte importante del futuro, disminuir las capacidades que la Argentina tiene para ingresar al mundo con productos con más valor y una formulación que los consumidores requieren”, comentó el ex funcionario en referencia a que la Secretaría pasará ahora a ser nuevamente Agricultura, Ganadería y Pesca, reemplazado por su número dosEn algunos sectores de la administración nacional, a Vilella le reprochan que no pudo torcer la mano de los productores rurales que aún no liquidaron toda su cosecha a la espera de una mejora en el tipo de cambio, algo que el Ministerio de Economía repite que no va a suceder. Al ser consultado sobre esta cuestión, el secretario saliente desafió: “Y explicó que hay medidas macroeconómicas que impulsan a los productores agropecuarios a no vender “suficiente material” y están relacionadas a “una expectativa de una posible devaluación” o a “un anuncio de acercamiento de la brecha entre el precio real del dólar y el que reciben los productores”. “”, razonó.