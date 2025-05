Macri volvió a cargar contra Rodríguez Larreta: "No pudo elaborar el fracaso en la elección nacional"

El expresidente Mauricio Macri volvió a apuntar contra Horacio Rodríguez Larreta, su exaliado político, por romper con el PRO y presentarse como candidato a legislador porteño en las elecciones que se desarrollarán el próximo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. "Larreta no pudo elaborar el fracaso en la elección nacional y no le importó hacer algo dañino contra algo que él ayudó a crear", señaló Macri en una entrevista en Radio Rivadavia en la que estuvo acompañado por la candidata a legisladora del PRO Silvia Lospennato. "Es su equipo, su gente, muchos estuvieron con él. No puede ir contra su gente. Es un revanchismo personal", agregó el líder del partido amarillo en diálogo con Baby Etchecopar.Días atrás, en una entrevista con Infobae, Larreta había dicho que “casi nadie coincide con la conducción del PRO" y por eso muchos se fueron del espacio. También dijo estar arrepentido de haber llevado a Jorge Macri a la Ciudad de Buenos Aires. “Me arrepiento de haberlo traído a la Ciudad. La gente está mal, ¿cómo no me voy a arrepentir?”. Además cuestionó la inseguridad y suciedad en el territorio. “Lo que deberíamos estar discutiendo es el tema de la inseguridad, el olor a pis”, enfatizó.En cuanto a las elecciones en la Ciudad, Macri pidió cuidar los logros del PRO en los 17 años de gestión. "Tenemos una ciudad muy linda, con un espacio público maravillosos. Tenemos bares, restaurantes, plazas, iluminación, seguridad. Todo eso no fue casualidad. Fue un laburo de muchos años de un equipo que fue mejorando, formando nuevos cuadros, renovándose y que sigue en la gestión todos los días", indicó. "Tenemos que cuidar lo que logramos. Quizás alguno quiere darse el gusto y probar otra cosa y todo lo que construimos en 17 se va al demonio en un par de años", agregó.