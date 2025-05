El Gobierno prepara el anuncio para habilitar el uso de dólares "del colchón"

El Gobierno prepara los últimos detalles del anuncio que habilitará el uso de dólares "del colchón" y espera que tanto esta medida como el dato de inflación de abril, que se ubicará por debajo del 3%, impulsen a La Libertad Avanza (LLA) en el último tramo de la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires.La medida tendrá características de blanqueo, ya que apunta a habilitar mecanismos para que los argentinos puedan usar en operaciones cotidianas aquellas divisas que tienen ahorradas por fuera del sistema, ya sea en sus hogares o en cajas de seguridad, y sin que "nadie pida explicaciones", según adelantó el ministro de Economía, Luis Caputoseñaló el funcionario a La Casa Streaming.Aunque no trascendieron muchos detalles, la norma no pasaría por el Congreso y saldría directamente por decreto, según adelantó Liliana Franco en Ámbito. Se espera que el anuncio oficial sea el jueves, sobre el cierre de la campaña, y que esté a cargo del vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni.De esta manera, el Gobierno busca capitalizar el anuncio para darle un último impulso a su candidato a pesar de que las medidas no se relacionan con la elección porteña. También esperan aprovechar el dato de inflación que el INDEC anunciará este miércoles y que, según proyecciones, bajará respecto al mes anterior.Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central, la inflación de abril será del 3,2%, por debajo del 3,7% registrado en marzo. Desde el oficialismo adelantan que el número será incluso menor y se ubicará por debajo del 3%, en línea con la inflación porteña, que fue del 2,3% en el cuarto mes del año.