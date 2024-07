Ahora Milei aclaró que "no podemos dar fecha de la salida del cepo"

El presidente de la Nación, Javier Milei, continuó sin dar precisiones sobre la liberación del tipo de cambio y aseguró: "No podemos dar fecha de la salida del cepo". En una de las cuentas pendientes económicas del Gobierno, el mandatario descartó ponerle una fecha al levantamiento de las prohibiciones a la compra de moneda extranjera.En una entrevista a La Nación+, el jefe de Estado aseguró que la liberación del cepo está en manos del mercado: "No podemos poner fecha, porque todas las transacciones y la limpieza del Banco Central la estamos haciendo a mercado, es a voluntad", relató.El levantamiento de los controles cambiarios, que podría no suceder durante el 2024, se dilata en medio de la presión sobre los dólares paralelos y el recalentamiento de la brecha cambiaria que llegó a máximos nominales en esta parte del año. "Para que las condiciones de la salida del cepo se den, las debe dar el mercado. No podemos hacer nada, los que intervienen son las voluntades de los individuos", aseguró.Con el saneamiento del Banco Central y la eliminación de los pasivos remunerados, Milei remarcó que están en el camino correcto para la liberación del cepo: "Estamos haciendo una recomposición de precios relativos, no fijamos precios y tampoco el tipo de cambio", informó.