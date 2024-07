La canasta que mide la pobreza aumentó casi 3% en junio y una familia necesitó más de $870.000 para no ser pobre

#DatoINDEC

El costo de la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,6% en junio, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este incremento, una familia "tipo" necesitó $873.169 para no ser considerada pobre.En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió apenas 1,6%. De este modo, una familia compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, requirió $393.319 para no caer en la indigencia.Ambas canastas treparon por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró un ascenso del 4,6% durante el sexto mes del año.Para estimar las canastas, el INDEC utiliza como referencia los requerimientos nutricionales de un varón de entre 30 y 60 años, considerado como "adulto equivalente".Para la CBA se seleccionan los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población, a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 1996/97. Dicha composición fue validada, en términos de la estructura alimentaria, con el patrón de consumo que surge de la ENGHo 2004/05.Mientras tanto, para determinar la CBT se amplía la CBA, considerando los bienes y servicios no alimentarios, mediante un coeficiente que mide la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.