Milei anunció un cambio clave en el MULC y minimizó la suba del dólar: "Cero pánico"

El presidente @JMilei anunciando en este momento que se cierra la última canilla de emisión monetaria.

A partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el Mulc).

Es decir, si el Bcra comprara dólares en el Mulc, la emisión… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 13, 2024

De gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei anunció un cambio en las operaciones en dólar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y anticipó que la próxima semana resolverán la cuestión de los "puts". En esa línea, restó importancia a la tensión cambiaria de los últimos días, que llevó al dólar blue a cotizar en $1.500.Milei explicó que los pesos emitidos por compra de dólares en MULC serán "esterilizados" vendiendo dólares en el mercado. De esta forma, sostuvo que se cerrará "el grifo" de pesos a partir de la venta de divisas en el frente externo. Así no se emitirán pesos para cubrir esas operaciones.En una entrevista con LN+, el Presidente explicó: "Pasar de exceso de oferta cero a emisión cero implica cortar también la emisión por compra de dólares. Compramos dólares e inyectamos pesos y lo que hacemos esterilizar los pesos colocando dólares en el mercado y de esa manera nos aseguramos que la cantidad de dinero quede constante. Quiere decir que de acá en adelante la base monetaria en Argentina no crece más".La medida debería tener impacto sobre la cotización del dólar contado con liquidación, y el Gobierno envía una nueva señal al mercado para descartar una devaluación. Oficialmente, la estrategia es mantener el crawling peg al 2%, y llevar a que converja con la inflación, que aún está por encima del 4%.Posteriorme, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio precisiones en sus redes sociales: "A partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el Mulc). Es decir, si el Bcra comprara dólares en el Mulc, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación. Está profundización de la política monetaria que comienza pasado mañana, contribuirá a profundizar el proceso de desinflación".Asimismo, Milei aseguró que el miércoles estará resulta la cuestión de los "puts". Se trata de derivados financieros que el Banco Central ofreció a las entidades financieras para incentivarlas a comprar deuda en pesos del sector público. De esta manera, las entidades financieras tienen asegurado un precio y liquidez si necesitan deshacerse de los títulos.Por otro lado, restó importancia a la escalada del dólar en el mercado paralelo al sostener con QUE "no hay pánico" luego de que alcanzara los $1.500. "El aumento del dólar es un precio más. No es inflación. Puede aumentar como puede aumentar la leche”, comparó.Y explicó que septiembre y agosto serán meses de presión cambiaria por la necesidad de dólares para cubrir los costos de energía, producto de las condiciones climáticas. "Van a ser meses difíciles en el mercado de cambio porque es cuando usted tiene el invierno más crudo, cuando se nos van más dólares por la energía. Pero nosotros no tenemos problemas, lo que vamos a hacer es restringir totalmente la cantidad de pesos”, admitió.