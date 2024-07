La provincia de Buenos Aires confirmó un aumento para trabajadores estatales

La provincia de Buenos Aires confirmó un aumento de 6,5% para trabajadores estatales sobre los salarios del mes de julio. Así lo anunció el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, junto al gobernadorEl incremento se resolvió en un encuentro de la paritaria estatal bonaerense con los gremios de la Ley 10.430, que regula al trabajador estatal bonaerense, y el Frente Gremial de Unidad Docente realizado de manera virtual para agilizar los procesos de pago.La mejora impactará sobre los básicos, de manera tal que también será percibida por los jubilados. Además, tomará como base los salarios de junio, lo que implica que el porcentaje final tendrá una mayor incidencia sobre los ingresos. Por otra parte, la Provincia se comprometió a avanzar con pases a planta permanente de trabajadores que ingresaron el 2022 y a absorber sumas fijas al básico.Asimismo el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció el envío de un proyecto de ley para la creación de un régimen provincial de fomento para inversiones estratégicas, destinado a proyectos de gran envergadura que vayan a radicarse en territorio bonaerense.", sostuvo el mandatario bonaerense, en medio de las negociaciones para avanzar en la construcción de una planta de gas natural licuado de la petrolera YPF, que podría instalarse en Bahía Blanca.La ley "permitirá acelerar los tiempos en aprobación de normativas ambientales para los proyectos dentro de este régimen, que serán tratados de manera prioritaria". Los proyectos aprobados tendrán "estabilidad tributaria similar al régimen nacional y mejoras en el régimen tributario" y se dispondrá una unidad ejecutora para trabajar con las distintas jurisdicciones implicadas.La planta de gas natural licuado implicaría una inversión de alrededor de u$s 50.000 millones, aunque para ello una de la condiciones de la petrolera sería que la Provincia adhiera al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) que dispuso el Gobierno nacional con la sanción de la Ley Bases.En las últimas semanas, trascendió que el otro posible destino de radicación del proyecto es la provincia de Río Negro, por lo que Kicillof aclaró que "no es una competencia ni es una pulseada" y explicó que "por la envergadura e importancia, esto supera a YPF y la Provincia, es un tema nacional". Agregó además que "se me consulta por Bahía Blanca, pero no puedo contestar por su intendente, por su Concejo Deliberante ni por el consorcio de su puerto. Para expropiar los terrenos, por ejemplo, primero tenemos que tener en claro que la empresa está decidida a hacer el proyecto ahí".En ese sentido, Kicillof informó que le envió una carta al presidente de YPF, Horacio Marín, para que le brinde mayores detalles del proyecto porque "Por último pidió "que no se haga politiquería barata" con el tema y concluyó que "voy a hacer todos los esfuerzos para que el proyecto se haga en Bahía Blanca. Ya hemos demostrado el interés de la Provincia".