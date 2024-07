Otra baja en Capital Humano: renuncia el jefe de Gabinete de Sandra Pettovello

El Ministerio de Capital Humano suma otra polémica este lunes con la salida del jefe de gabinete de Sandra Pettovello, Lucas Fernández Aparicio, que duró solo un mes en el cargo y no llegó a ser oficializado.El ex funcionario del gobierno de Cambiemos que había asumido como parte de un gesto de Mauricio Macri para ayudar a Pettovello a rearmar su equipo y darle más peso político. Había sido nunciado el 14 de junio pasado como reemplazante de Fernando Szeresesky, que después del escándalo por la retención de los alimentos, las contrataciones y las licitaciones en negro se fue de gira con los Ratones Paranoicos.Desde Capital Humano aseguraron que Fernández Aparicio no renuncia porque nunca fue designado y que seguirá acompañando a la ministra desde un rol más político. Fernández Aparicio fue funcionario de Jorge Triaca en el ministerio de Trabajo y siempre fue cercano a Guillermo Dietrich. El año pasado fue candidato a intendente de Horacio Rodríguez Larreta en Malvinas Argentinas.Una versión indica que el nuevo jefe de gabinete de asesores de Pettovello será el abogado radical Leandro Massaccesi, hijo de Horacio el ex candidato presidencial. Massacessi hijo fue concejal y funcionario en Viedma, y también trabajó en la Auditoría General de la Nación.