Diputados libertarios visitaron a genocidas de la dictadura en Ezeiza con el objetivo de sacarlos de la cárcel

Por primera vez en democracia,condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad que van desde torturas, desapariciones forzosas, robos de bebés hasta asesinatos. Entre los genocidas reconocidos estuvieron presentes Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason, entre otros.La reunión la organizó el diputado entrerrianoquien fue acompañado portodos libertarios. Según consignó LPO, los legisladores y genocidas calgo que a muchos les negaron por más de tener 70 años debido a los crímenes que cometieron. La excusa que puso Beltrán Benedit fue que iban a visitar a ex combatientes, pero en el grupo hubo servicios civiles que integraron patotas y ex policías.También entre los represores estuvieron Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el "Pájaro" Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, el uruguayo Juan Manuel Cordero, Mario "el Cura" Marcote, Miguel Angel Britos y Adolfo Donda.Se desconoce porqué los diputados no emitieron ningún comunicado. Supuestamente hubo malestar en el mismo bloque aunque ningún libertario hace nada sin permiso del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que en la práctica se desempeña como el verdadero presidente de bloque.Tras conocerse la noticia la dirigente del FIT,señaló que la visita de los diputados de La Libertad Avanza a los represores. “Peleamos mucho para que estos secuestradores, torturadores, violadores, vayan a la cárcel. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para que no logren la impunidad de los represores”, escribió en Twitter.