Milei echó a Garro, el funcionario de Macri que había exigido a Messi pedirle perdón a Francia

El gobierno de Javier Milei oficializó que echó al ahora ex subsecretario de Deportes, Julio Garro, luego de la polémica que se armó en la administración libertaria por las declaraciones del dirigente PRO en las que pidió que Lionel Messi, por ser capitán de la Selección Argentina, pida disculpas a Francia por los cánticos racistas que se observan en un video que filmó Enzo Fernández tras la obtención del bicampeonato en la Copa América."La Oficina del Presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano", justificó la cuenta Oficina del Presidente, antes de explicitar de qué hablaba.Y finalizó: "Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la Nación".Cabe recordar que Garro, ex intendente de La Plata, es un dirigente del PRO encolumnado en las filas de Mauricio Macri. De hecho, en la gestión libertaria lo señalaban como el único hombre que el ex presidente pudo poner en el gobierno de Milei, ya que atribuyen al resto de los ex amarillos o Juntos por el Cambio como enrolados por sus propios medios o a través de otras palancas.Esta situación, en el marco de la interna entre Macri y Patricia Bullrich al interior del PRO pero focalizada sobre cuál debe ser la relación con La Libertad Avanza, pone una incógnita acerca de cuál va a ser la reacción del líder amarillo.En el video, filmado y subido por Enzo Fernández, que terminó con el despido de Garro se ve que el plantel de la selección argentina está celebrando una canción con contenido racista durante los festejos por la obtención de la Copa América.Garro, entonces, se metió solo en la controversia cuando esta mañana, durante una entrevista que brindó en radio Urbana Play, fue consultado por la situación y, luego de una introducción en la que la periodista María O’Donnell criticó la actitud de los jugadores argentinos, opinó en el mismo sentido: “Creo que el capitán de la Selección (en referencia a Lionel Messi) debe salir a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA (Claudio Tapia). Creo que corresponde y coincido con vos, es algo que nos deja como país mal parados con tanta gloria y sería bueno llevar esto a algo ejemplificativo”..El entorno partidario de Milei rápidamente, en redes sociales, buscó relativizar la polémica señalando que se trató sólo de un cántico de hinchada y despegarse de Garro. Al advertir eso, el ex jefe comunal platense se esforzó por aclarar que su intención nunca había sido exigirle una disculpa pública al capitán del seleccionado que dirige Lionel Scaloni, aunque fácticamente fue lo que hizo.Entre otros trolls libertarios, lo cruzó uno de los referentes de La Libertad Avanza en las redes sociales: Daniel Parissini, conocido en el mundo virtual como El Gordo Dan, quien le marcó a Garro su contradicción. “Lo dijiste al aire bro”, escribió frente al intento de aclaración del ex intendente de La Plata, antes de sugerir que terminaría echado.El tema escaló aún más cuando nada menos que el presidente Milei lo expuso en X, al replicar el mensaje de otro usuario que pedía la salida de Garro. “Todos sabemos lo que el javo ama y banca a Messi incluso desde que era totalmente criticado… Decir que Messi tiene que PEDIR DISCULPAS a unos europeos colonizadores por una canción que encima dice la verdad, es ir TOTALMENTE EN CONTRA de la ideología del javo. GARRO TIENE QUE ESTAR AFUERA YA MISMO”, señaló el usuario @elpittttt. El mandatario terminó echándolo.