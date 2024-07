"Colonialista": Villarruel atacó a Francia para defender a Enzo Fernández a días del encuentro entre Milei y Macron

La vicepresidenta Victoria Villarruel sobreactuó una furiosa defensa de la Selección Argentina y en particular de Enzo Fernández y Lionel Messi por la polémica canción con contenido racista pero lo hizo con un fuerte ataque a Francia, en medio del escándalo que llevó al despido de Julio Garro y a sólo 10 días de que el presidente Javier Milei se encuentre cara a cara con su par europeo Emmanuel Macron

Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y… pic.twitter.com/Wkevi8TrVO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2024

“Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros", empezó su descargo a través de X (ex Twitter) la titular del Senado.En el mismo sentido, consideró que "Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo" y, en ese punto, inició su embestida contra Francia., disparó Villarruel.El ataque de Villarruel a Francia se da 7 días antes de que el presidente Milei viaje a Francia el jueves 25 de julio para la inauguración de los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en París y sólo 10 días antes del encuentro bilateral con el mandatario francés Emmanuel Macron.Milei y Macron se vieron y fotografiaron una vez, en el G7 de Italia. Los dichos de la titular del Senado contra el país de la Unión Europea llegan a pocos días de ese cónclave y en medio de horas en las que el conflicto por el video de los jugadores de la selección campeona de América no para de escalar.También sucedieron a horas de las declaraciones del ahora ex subsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro, quien reclamó que el capitán de la Selección Lionel Messi pida perdón por los cánticos contra el combinado francés por la pérdida de la Copa del Mundo en 2022."Creo que el capitán de la Selección debe salir a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA. Creo que es lo que corresponde. Es algo que nos deja, como país, mal parados, con tanta gloria. Esto de poder llevar a ese plano ejemplificativo creo que también. Es muy bueno y se hace mucho en nuestro país y en el mundo", apuntó el exintendente de La Plata y dirigente del PRO alineado con Mauricio MacriY agregó: "Por ahí pasa más en la vida social, en los colegios y clubes, pero no ha llegado al fútbol grande el tema de pedir disculpas, que sea con una sanción más ejemplificativa, que la sociedad pueda ver que el fútbol pida perdón. Creo que es una oportunidad ante este yerro".Más tarde, debió salir a retractarse y a explicar que sus declaraciones fueron a título personal, pero ya había sido "trolleado" en X por militantes libertarios e incluso por el propio Milei. Horas después, se confirmó que el Gobierno había decidido echarlo.Sobre su posible salida del Gobierno, Garro casi que la avaló: “Estoy a disposición como hice siempre, soy un agradecido del Presidente, estoy a disposición de lo que el Presidente solicite, pero yo separo al Gobierno de esto porque fue una opinión muy personal, lo hice desde mi persona. Jamás pedí ni exigí, creo que podría estar bueno que alguien pida perdón, vamos a jugar los Juegos Olímpicos en Francia”.