Unión por la Patria repudió la visita de diputados de La Libertad Avanza a genocidas

La Unión Cívica Radical (UCR) y Unión por la Patria (UP) repudiaron la visita que seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) realizaron en el penal de Ezeiza a Alfredo Astiz y otros represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.publicó en redes sociales el bloque de diputados encabezado por Germán Martínez, sobre la visita encabezada por los legisladores nacionales Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci.Además, desde el frente peronista recalcaron la defensa por la democracia y la lucha por los derechos humanos. "Ratificamos nuestro compromiso con el respeto por la democracia. Memoria, Verdad y Justicia", manifestaron. Desde UP presentaron un proyecto de resolución para expresar la más enérgica condena al hecho.En tanto que el radicalismo consideró a la visita como un "hecho inédito" en la historia democrática reciente del país y constituye "una afrenta a las víctimas, sus familiares y a todo el pueblo argentino". A través de un texto difundido en redes sociales, el partido que conduce Martín Lousteau se dirigió a estos legisladores y les pidió "tener conciencia que visitar a genocidas y la charla amena con quienes violentaron los derechos más básicos de la ciudadanía es una afrenta a víctimas, familiares y a todo el pueblo argentino que decidió hace 40 años vivir en democracia y al amparo de la Constitución".Además de Astiz, algunos de los represores que recibieron las visitas de los diputados oficialistas son Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el "Pájaro" Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Adolfo Donda, Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Masón; todos ellos condenados por crímenes de lesa humanidad.El legislador Benedit afirmó que la reunión se daba en el marco de una visita a excombatientes de la guerra de Malvinas. No obstante, trascendió que el motivo de la reunión fue discutir distintas estrategias para conseguir la prisión domiciliaria, solicitud que ya fue rechazada por la Justicia por tratarse de condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, a pesar de que los detenidos superan los 70 años.Asimismo, los diputados y genocidas se habrían sacado una foto para retratar el encuentro, aunque la misma aún no trascendió públicamente. Los diputados nacionales del espacio que conduce Javier Milei sostuvieron que los militares condenados por delitos de lesa humanidad a los que visitaron en la cárcel son "excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista".Los legisladores aseguraron que "no se cumplen los derechos humanos" de los detenidos porque "quienes fueron parte hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio". Además agregaron que "los fallos violan las leyes y los tratados" y no hay "terroristas presos", pero sí "héroes de Malvinas" y personas queaseguraron. En línea con eso, los diputados respondieron a los cuestionamientos al advertir que "les duele la visita humanitaria".