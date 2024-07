Revelaron qué dijo Javier Milei antes del despido de Julio Garro

Tras la repentina salida de dos figuras del Gobierno en menos de 24 horas, Guillermo Francos habló y reveló qué le dijo Javier Milei antes del despido de Julio Garro.Después de las declaraciones del subsecretario de Deportes sobre la Selección argentina y que Lionel Messi, debe pedir disculpas en medio de las acusaciones contra la albiceleste por racismo a Francia. El Gobierno comunicó la salida de Garro mediante un posteo en redes sociales.En esa misma línea, algo parecido ocurrió con Teddy Karagozian, quién se desempeñaba como integrante del Consejo de Asesores. Su salida surgió después de unos cuestionamientos hacia el ministro de Economía, Luis Caputo, y quey tendría que cotizar por arriba de los $1.500.Ante esta situación, el jefe de Gabinetes habló con Radio Mitre y brindó detalles sobre cómo fue la salida de ambas figuras del Gobierno. En cuánto a Garro expresó quey explicó la importancia del papel de la Selección argentina en construir un "equipo que nos represente".Al escuchar las declaraciones que brindó Garros en una entrevista radial y comenzó a tener cada vez más una repercusión en redes sociales y en medios, Francos detalló que el Presidente le comentó que sus dichos no tenían "nada que ver con lo que pensamos". A medida quela cuál fue aceptada.En relación a la desvinculación de Teddy Karagozian, Francos remarcó que "no era un funcionario" sino alguien que integraba el Consejo Asesor económico del Presidente. Ante sus comentarios, el Jefe de Gabinete expresó que "no compartió su visión sobre la economía argentina" ypor lo que "entonces no me parecía que esa persona podría integrar un consejo asesor propio".