"Los estoy previniendo": Caputo quiso explicar sus dichos pero confesó que buscan eliminar el ahorro

el ministro de Economía, Luis Caputo, ensayó una explicación sobre lo que "intenta decir" pero, en realidad, terminó reforzando que lo que en verdad sostuvo es que el modelo económico de Javier Milei provoca que se elimine la capacidad de ahorro

el funcionario de Milei reconoció que considerán inútil que la gente invierta sus ahorros en dólares porque, producto de que sus recursos corrientes no le alcanzarán, luego deberá vender esos dólares para para impuestos como la luz, el gas, el agua o el monotributo

Tras las criticas recibidas y los cuestionamientos que usuarios de redes le hicieron llegar por celebrar anoche que los argentinos tengan que "vender dólares para pagar impuestos" como la luz o el agua,Fue a partir de un cuestionamiento que le realizó el economista e investigador del Conicet Pablo Bortz. "¿Vos entendés que estás celebrando que la gente se desprenda de activos (stocks) para pagar flujos? ¿Entendés que estás buscando y celebrando el desahorro de los hogares?", le respondió en X (ex Twitter) al posteo en que Caputo había dicho que "el objetivo siempre fue secar la plaza de pesos" y que "en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte".Ante esta situación, "Toto" reposteó el cruce del economista y escribió: "Estimado, lo que estoy diciendo es que con el correr del tiempo va a haber cada vez menos pesos porque no se emite más por ninguna razón y se absorben pesos por superávit. Una vez más, en competencia de monedas, las moneda fuerte será el peso".En ese sentido,, confesó Caputo sin sonrojarse.Y remató con una chicana al economista que lo cuestionó: "Es bien simple el tema. No se necesita ser economista para entenderlo, ni menos tener un phd. Saludos".Ante esto, Borts insistió: "Literalmente dijiste ´venderán los dólares para pagar impuestos`. El dólar es un INSTRUMENTO DE AHORRO (stock). Los impuestos son un FLUJO. Estás diciendo que tienen que desprenderse de activos para pagar gastos corrientes. Esto es contabilidad nacional BASICA, del CBC".