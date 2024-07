Caso Loan: en su declaración, Caillava afirmó que la acusan por ser informante policial en causas de narcotráfico

María Victoria Caillava, la exfuncionaria municipal correntina acusada por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró este viernes ante la jueza Cristina Pozzer Penzo. Además de sostener su inocencia, la mujer aseguró que fue incluida en el caso por ser informante de la Policía Federal en causas vinculadas al narcotráfico.La ex funcionaria que está detenido junto a su marido, el capitán retirado de la Armada Carlos Pérez, aseguró que fue invitada con su pareja al almuerzo familiar que se realizó el 13 de junio pasado en la casa de Catalina, la abuela paterna de Loan. La invitación-indicó- llegó por parte de Laudelina Peña, tía paterna del menor que también está detenida junto a su marido, Antonio Benítez.Caillava recordó ante la jueza federal Pozzer Penzo la secuencia inmediatamente posterior a la desaparición: estaba con Laudelina, quien "recibe un llamado y avisa que se iba porque el marido le avisó que Loan quiso venir con su papá y no había llegado".Para ese momento, José Peña, el padre de Loan, caminaba por el mismo sendero que acababan de caminar su hijo y otros chicos que habían estado en el almuerzo junto con Antonio Benítez y una pareja de amigos suyos, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, que también están detenidos en la causa."Recibo un llamado de la abuela Catalina y me dice no aparece el muchachito. '¿No se habrá subido a tu camioneta?' Le digo 'imposible porque mi marido siempre cierra con llave'. Igual revisamos y avisamos que no estaba", dijo la exfuncionaria de 9 de Julio, la localidad de Corrientes que queda más cerca del paraje."Llamo a la Policía y me dicen 'le paso su número a Torres'. Me llama Torres y le pedí que vayan lo antes posible y avisen a Bomberos que ayuden en la búsqueda. Cargamos abrigo y agua y fuimos al campo", aseguró la mujer.Caillava y Pérez no se quedaron toda la jornada sino que volvieron a su casa para viajar al día siguiente a la ciudad de Corrientes porque ella tenía un turno médico. "Dicen que lavamos la camioneta y viajamos, pero no era así. Mi marido llama al comisario a pedir seguridad, porque yo tenía miedo. Nosotros pedimos llevar nuestro vehículo para que quede secuestrado y así estar más seguros", explicó, sin entrar en detalles sobre el viaje a Resistencia, Chaco, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vía pública.Además de Caillava, Pérez, Peña, Benítez, Ramírez y Millapi está detenido el excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel, todos acusados de haber tenido algún rol en la desaparición de Loan, y del encubrimiento del episodio.Caillava aseguró que su marido y ella informaron "de buena fe" sus movimientos en los días posteriores a la desaparición de Loan "por si nos necesitaban" y rechazó la hipótesis de que secuestró al nene. "Siento que soy la única idiota del pueblo que colabora con la Policía Federal de Goya y Buenos Aires para que se descubra quién vende droga en el pueblo", disparó la otrora funcionaria."Se aprovecharon de las situaciones y todo eso se puede comprobar. Nuestra camioneta no paró en el camino, jamás lo tuvimos a Loan. Yo cometí el error de decirle a mi marido de dejar nuestros vehículos como estaban en la comisaría. Siento que lo dejé en la boca del lobo", añadió.Y enfatizó: "Estamos encerrados injustamente. Somos inocentes. Personas de bien que aportamos y pagamos todos los impuestos, trabajo de bien, nunca tuvimos problemas con la justicia"."Pensé que se perdió pero dudaba porque no pudo haber caminado tanto y sentía bronca con los adultos que no lo cuidaron. Eran tres y por descuido de esas personas estamos personas inocentes acá", remató la exfuncionaria sobre la negligencia de Benítez, Ramírez y Millapi."Lo único raro que vi en ese almuerzo, (fue que) Benítez no habló en toda la mesa", recordó la mujer, que se mostró sorprendida por la hipótesis lanzada por Laudelina Peña sobre un supuesto accidente de tránsito en el que habría muerto Loan. "Me sorprendió porque no atropellamos a nadie, no tuvimos a Loan en nuestra camioneta ni el auto, pienso que está encubriendo a alguien y no entiendo por qué me acusa a mí", dijo.