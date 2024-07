El BCRA comenzó con la emisión cero: el dólar y la expectativa del mercado por la Fase 2

Comienza este lunes una nueva política monetaria en el país que se basa en “emisión cero”. El objetivo es terminar con la inflación y reducir el "crawling peg". Además, comienza la emisión de las Letras Fiscal de Liquidez (LEFI), títulos de deuda del Tesoro.El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejará de imprimir pesos para financiar la renovación de los pasivos, aproximadamente $20 billones, sino con un ajuste fiscal extra. El pago de los intereses no se hará con emisión sino con más ajuste fiscal. Asimismo, se comenzará a administrar la liquidez a través de las LEFI, emitidas por el Ministerio de Economía.Mientras que, por otro lado, se espera el anuncio del cambio en el impuesto a las Ganancias dentro del Paquete Fiscal del gobierno. Se trata de una de las medidas pendiente después de que se aprobarán la moratoria, el blanqueo y Bienes Personales. La nueva política monetaria fue anunciada el pasado 28 de junio por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la entidad, Santiago Bausili.Así, el sector financiero espera un presunto aumento de la tasa del Banco Central. Los pasivos del BCRA convertidos en letras del Tesoro, estarán en manos de las entidades bancarias. Se iniciaría una nueva etapa que incluiría la eliminación del cepo y que los aumentos de precios converjan con el crawling peg que actualmente es del 2%.Milei aseguró que las deudas en dólares se pagarán “como sea”. En tanto, Caputo afirmó en redes sociales que la gente va a “vender dólares para pagar impuestos” porque habrá menos pesos en circulación.En tanto, el mercado afronta esta semana decisiva en la que no se descarta una suba de tasas del Banco Central (BCRA) tras un acuerdo con los bancos para rescindir 13,17 billones de pesos (unos 14.240 millones de dólares) en los mencionados "Esta operación (de recompra de puts) contribuye significativamente al proceso de saneamiento del balance de la autoridad monetaria, elimina un riesgo de emisión potencial y prepara el terreno para levantar restricciones cambiarias", dijo el agente de compensación y liquidación Cohen."Hoy debutan las Letras Fiscales en reemplazo de los pases y Leliqs que quedaban. La novedad es que ahora el Tesoro será quien provea de liquidez a la economía, si es que aumenta la demanda de dinero y los bancos no renuevan estas letras. La no novedad es que al margen de cómo se contabilice el costo (BCRA o Tesoro) este sigue estando y es un impedimento para subir tasas libremente", sumó Roberto Geretto de Fundcorp al portal Ámbito. "Los inversores siguen analizando si los importantes avances monetarios, junto a la estrategia para reducir la ¨brecha¨ (cambiaria), podrían estar configurando el camino hacia una gradual salida del cepo en los próximos meses, un hito que genera gran expectativa", aportó el economista Gustavo Ber."Bajó la brecha cambiaria pero subió al mismo tiempo el riesgo país, es decir, la paridad de los bonos de deuda externa se resintió, cayó, justamente por la percepción de este fenómeno: si el Banco Central va a usar más reservas para mantener controlada la brecha, puede tener menos dólares para el momento en el cual ocurran vencimientos de deuda externa", planteó el economista Jorge Vasconcelos."Entre todos los complejos factores y equilibrios de la situación actual, entendemos que la primera prioridad es lograr la acumulación de reservas recurrente por parte del BCRA", señaló VatNet Financial Research. "La posible utilización del oro depositado en el BCRA para operaciones de crédito colateralizadas podría ayudar a fortalecer la liquidez del Banco Central cuando el gobierno avance con la flexibilización del cepo", concluyó Delphos Investment al mismo medio.