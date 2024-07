Villarruel habló tras la polémica con Francia: Quise defender a la Selección así que las demás interpretaciones las paso por alto"

Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y… pic.twitter.com/Wkevi8TrVO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2024

La vicepresidenta Victoria Villarruel habló por primera vez luego de las críticas que recibió tras su publicación en defensa de la Selección argentina y con fuertes declaraciones contra Francia, lo que derivó en un nuevo enfrentamiento con Javier Milei y su hermana Karina Milei.“Yo. Creo que lo más importante es estar apoyando a cada uno de los argentinos y la Selección nos ha dadotantas alegrías que creo que todos estamos de acuerdo en agradecerles, apoyarlos y estar siempre con ellos”, manifestó Villarruel.La Vicepresidenta había lanzado una furiosa acusación contra Francia, a raíz de la polémica generada por el volante de la selección argentina Enzo Fernández y una canción con contenido racista.“Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad”, expresó la dirigente libertaria en su cuenta de la red social X.Por ese mensaje, Karina Milei pidió una reunión en la Embajada francesa. Según pudo saber Infobae, el encuentro con el embajador Romain Nadal se prolongó durante poco más de media hora y en la conversación la secretaria General de la Presidencia se ocupó de transmitir que el Gobierno argentino no comparte de ninguna manera las declaraciones que pronunció la vicepresidente respecto de que Francia es “un país colonialista”.“Efectivamente (Karina Milei) fue a explicar que el desafortunado comentario claramente ocurrido en las redes sociales fue a título personal y que efectivamente no era la posición del Gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas”, dijo Adorni durante su habitual conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada.De todas formas, el vocero negó que existan desacuerdos entre Villarruel y la Casa Rosada: “Eso no es así, es una conjetura tuya. En este caso, lo que dijo la vicepresidente son palabras de la vicepresidente de la Nación que no es la postura del Gobierno”, respondió ante la consulta de uno de los periodistas acreditados.