Milei viaja a Francia por los JJOO y un encuentro con Macron y ya se fue 12 veces al exterior en 7 meses

El presidente Javier Milei se reunirá este viernes en París con su par de Francia, Emmanuel Macron, quien lo invitó a formar parte de las actividades en torno a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos.El viaje se llevará a cabo luego de la polémica que encendió días atrás la vicepresidenta Victoria Villarruel, al tildar a Francia "país colonialista" en su defensa del jugador de la Selección argentina Enzo Fernández, muy criticado tras los cánticos racistas contra jugadores franceses. El tuit de Villarruel provocó que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reuniera con el embajador francés para despegarse de la postura de la vice.Milei es el presidente que más ha viajado al exterior en sus primeros seis meses de gestión desde el retorno de la democracia en 1983. La actual visita a Francia es su doceava salida del país desde que asumió la presidencia de la Nación.El domingo apenas regresado de Francia, Milei participará de la apertura oficial de la 136° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que organiza la Sociedad Rural en su predio de Palermo. En el encuentro bilateral es de suponer que se conversará acerca del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y el potencial interés de empresas francesas para invertir en Argentina, en particular, en temas de minería y el sector energético.Cabe recordar que este viernes, el propio Presidente, en declaraciones periodísticas, afirmó que el conflicto con Francia por el posteo de la vicepresidenta Victoria Villarruel había sido solucionado por Karina Milei. La secretaria general de la presidencia se trasladó a la Embajada de Francia el jueves pasado para acercar las disculpas al embajador, Romain Nadal.“No fue un tuit feliz porque a través de una cuestión deportiva no se puede armar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Lo arregló Kari (su hermana). Los franceses estaban enojados. Las cuestiones deportivas se resuelven en el plano deportivo. Pero ya está. Cosas que pasan”, aseveró Milei.Las disculpas al gobierno francés fueron por los conceptos de la vicepresidente apoyando a Enzo Fernández tras la difusión parcial de un canto discriminatorio hacia los franceses, en el festejo del título de la Copa América. "Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros (...) Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!", había tuiteado la titular del Senado.Para el jefe de Estado, el episodio con Francia “está terminado”, aunque en los pasillos de la Casa Rosada admiten que el vínculo con la vicepresidenta no pasa por su mejor momento.