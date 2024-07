"Oculta a los verdaderos responsables": Mayra Mendoza apuntó contra la investigación de la Justicia por el intento de asesinato a CFK

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se refirió este miércoles al juicio que se está llevando adelante por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. “El Poder Judicial oculta a los verdaderos responsables del atentado. Están dejando afuera de la investigación a los autores intelectuales, los vínculos políticos y el financiamiento del atentado”, afirmó.En este sentido, la jefa comunal remarcó que el juzgado de María Eugenia Capuchetti está dejando de lado el financiamiento de Caputo Hermanos a los autores materiales, el contenido borrado al celular de Sabag Montiel, la pista Milman y el borrado de celular de esta persona y sus secretarias, entre otros puntos que “deberían ser investigados. Pero esto no nos sorprende, forma parte de la inacción del Poder Judicial y de la persecución sistemática que ha tenido Cristina Kirchner a lo largo de estos años”.“La violencia política y los discursos de odio nos trajeron hasta acá. Hoy estamos viviendo una época oscura en el país, donde están legitimadas prácticas políticas que pensábamos erradicadas para siempre, y donde aquellos que dieron su vida por el Pueblo, que fueron víctimas de un intento de asesinato ni siquiera tienen la posibilidad de un juicio justo. Es lamentable”, dijo Mayra, y ejemplificó sobre la situación actual que atraviesa el país diciendo que “ayer nos enteramos que Javier Milei dispuso de 100 mil millones sin ningún tipo de control para tareas de investigación de los servicios de inteligencia. Esta es la Argentina de hoy”.Por último, la intendenta de Quilmes sostuvo que “la persecución judicial y la demonización a Cristina solo tienen como objetivo disciplinar a aquellos que tienen responsabilidades políticas para que no intenten enfrentarse contra el poder económico. Todos los días este gobierno le quita más derechos a la clase trabajadora, y esto no es causalidad. Ya lo había dicho Cristina, vienen por todo, no iban por ella, vienen por todo el pueblo argentino”.“Debemos recuperar el pacto democrático que se perdió en este tiempo. Todas las fuerzas políticas tenemos la obligación de trabajar para erradicar de una vez y para siempre los discursos de odio y la violencia en todas sus formas. No es solo por Cristina, es lo que se merece cada argentino y argentina”, concluyó Mayra.