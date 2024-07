Tras el apriete de Santi Caputo, Macri relanza el PRO de cara al 2025 y espera respuesta de Bullrich y Larreta

El ex presidente de la Nación y titular del partido amarillo, Mauricio Macri, convocó un acto del PRO para el jueves 1 de agosto en La Boca, con el objetivo de demostrar que mantiene el control sobre su partido a pesar de las presiones de Santiago Caputo, asesor de Javier Milei. El evento, que reunirá a aproximadamente 1000 personas, contará con la presencia de gobernadores, intendentes y jóvenes dirigentes del PRO. Macri dará el discurso de cierre.La iniciativa se anunció en la semana de tensiones en la que el asesor presidencial Santiago Caputo ha desafiado a Macri, afirmando que ha logrado que varios gobernadores se alineen en contra del ex presidente. En respuesta, el titular del PRO organizará el acto para mostrar fuerza política y territorial, con la participación de Jorge Macri, Rogelio Frigerio, y Nacho Torres, entre otros. La intención es impresionar a Milei para que considere la inclusión de funcionarios del PRO, como Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, en su gabinete.El acto, que será organizado por Fernando de Andreis, busca consolidar al PRO como una fuerza política robusta de cara a las elecciones legislativas de 2025. Aunque el lugar definitivo aún no está confirmado, se contempla La Boca o una sede en la Ciudad de Buenos Aires, que Macri considera el “kilómetro cero” del PRO.Cabe señalar que el ex presidente pretende mostrar su liderazgo y fortalecer a su partido, a pesar de las tensiones internas con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos en las últimas elecciones, Horacio Rodríguez Larreta. Se ha anunciado que se invitará a todos los referentes del PRO, incluyendo a Bullrich y Larreta, aunque aún no se ha confirmado si asistirán.