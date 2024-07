Caso Alimentos: la Justicia volvió a intimar a Pettovello para que cumpla con una cautelar

La Justicia volvió a intimar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que cumpla una medida cautelar en el caso en que se investiga la no entrega de alimentos a comedores comunitarios. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick desestimó un recurso de la cartera a cargo de Pettovello y le dio otro plazo de 48 horas para que acredite si está cumpliendo la cautelar que lo obliga a no interrumpir los planes y programas con los que se abastece a comedores y merenderos comunitarios.“Se aclara que por 'acredite en forma documentada' refiere a que se adjunte una nota emitida por la autoridad competente del Ministerio de Capital Humano que -en su calidad de responsable manifieste si los programas y/o planes alcanzados por la medida cautelar se encuentran ejecutándose -en forma normal y continua- ; o si existió alguna demora o contingencia que pudo haber llevado a la actora a formular la petición del 22/07/24 que fue receptada por el Tribunal a través de la intimación cursada y en resguardo del derecho tutelado cautelarmente”, indicó Cormick.El Ministerio de Capital Humano, a través del abogado Ignacio Germán López, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la decisión del juez Cormick, quien había intimado al Estado el 22 de julio último a acreditar en un plazo de 48 horas si está cumpliendo la cautelar que lo obliga a no interrumpir planes y programas alimenticios. Pettovello pidió que se “revoque” lo resuelto por Cormick y se “deje sin efecto lo allí ordenado”. A través de sus abogados, se quejó del “exiguo” plazo que le dieron y consideró que la demanda judicial no era apropiada.La Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, representada legalmente por Juan Grabois y Nicolás Rechanick, y la Fundación Isla Maciel, todos con la personería unificada del CELS, rechazaron lo planteado por Pettovello en tribunales.“No sorprende a esta altura la falta de conocimiento y confusión jurídica que se maneja en el Ministerio de Capital Humano, pero sí representa un problema serio para la administración de justicia cuando la falta de conocimiento básico y la nula capacidad de interpretar resoluciones judiciales consiste en una verdadera barrera para que las personas puedan acceder aunque sea a dos comidas diarias”, resaltaron.En la mentada resolución del 22 de julio Cormick ya había intimado al Ministerio de Capital Humano “a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento” a no innovar “respecto de los planes y programas” alimenticios que tiene a su cargo, “los cuales, deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”. Se trata del Plan Nacional “Argentina contra el hambre”; del Programa Nacional “Alimentar Comunidad”; y del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo – PNUD ABORDAJE COMUNITARIO.Estos idas y vueltas se dan en una causa paralela a la penal que tramita ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 7, a cargo del juez Walter Lara Correa, quien antes de la feria judicial aceptó al CELS como representante de una acción colectiva e hizo lugar a una medida cautelar que dispuso que la cartera a cargo de Pettovello “no innove respecto de los planes y programas” alimenticios. Cormick habilitó la feria para hacer lugar a la cautelar dispuesta por su colega.