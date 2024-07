Sigue la tensión en la interna libertaria: Villarruel dijo que en el acto de la Rural "no dejaron que pase nadie de mi equipo"

La vicepresidenta Victoria Villarruel denunció restricciones en el ingreso de su equipo de trabajo en el acto de inauguración de la 136° Exposición Rural y expresó: "No dejaron que ingrese un fotógrafo propio, tampoco nadie de mi equipo", relató en medio del cortocircuito con el presidente Javier Milei y la feroz interna en La Libertad Avanza.En una respuesta al periodista Ramón Indart, que posteó "todos buscando si sube alguna con el Presidente", la presidente del Senado, contestó: "Solo dejaron entrar a un colaborador que estuvo muy lejos mío, así que las fotos que tengo son las que me mandaron de varios lados".Cabe recordar, que en la Rural, Villarruel se ubicó en el palco, separada de Milei, por el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. El acto se llevó adelante después de que la vicepresidenta publicara un mensaje en sus redes sociales que desató un conflicto con Francia luego de que tratara al país europeo de "colonialista".La crisis escaló tras el pedido de disculpas de Milei al presidente de Francia, Emmanuel Macron por los dichos de la vicepresidenta. El mandatario francés había agradecido a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, el pedido de disculpas que presentó la semana pasada ante el “tuit desafortunado” que publicó Villarruel.La relación entre Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel atraviesa su peor momento desde el comienzo de la gestión libertaria. Desde el entorno del Presidente afirman que Villarruel "ya no es parte del Gobierno" aunque seguirá ocupando su cargo. Además la vicepresidenta renunció a sus funciones dentro del Partido Demócrata y se encuentra en carácter de "huérfana política".