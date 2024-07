Cierre de organismos estatales, abandono y desocupación

El nuevo DNU, al que informalmente llamaron “Decreto 51”, todavía no tiene fecha de concreción, pero se conoce su contenido. Se trata de un nuevo paso en el desguace del Estado con el cierre de unos 60 organismos estatales

fue nombrado ministro porpara cumplir un sueño compartido: “Destruir el Estado desde adentro”. El flamante funcionario es el autor intelectual de la finalmente aprobada Ley de Bases, así como del todavía vigente DNU que le da poderes extraordinarios al Presidente durante un año, con la posibilidad de prorrogarlo más tiempo.. Sturzenegger, el vicejefe de Gabinete,, y la secretaria de Planeamiento Estratégico,, se encuentran ultimando los detalles de la normativa, por lo que todavía no está confirmada la lista definitiva de organismos públicos que cerrarán.Desde el Gobierno pusieron algunos ejemplos de los organismos que serán alcanzados por la motosierra. Entre éstos se encuentra el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), cuyo cierre ya había sido anunciado por el vocero Manuel Adorni en febrero de este año, pero que todavía sigue en el organigrama del Ministerio de Justicia, a pesar de los despidos masivos.Otros que se nombran son el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende de Jefatura de Gabinete; el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), que quedó bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.Lo fundamental de este decreto ya figuraba en la Ley Bases, en el capítulo sobre la Reforma del Estado. Al sancionar la ley, Congreso le dio las herramientas al Ejecutivo para dedicarse, según su entender y parecer, a la "reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial” de los organismos que forman parte de la estructura estatal. El “Decreto 51” sólo pondrá en marcha la ley.Milei ya asumió con el cierre de ministerios, de los cuales algunos fueron degradados a secretarías, como es el caso de Educación, Trabajo, o Ambiente. Desde febrero último viene funcionando la motosierra con despidos masivos, el cierre del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), y de los 59 Centros de Referencia (CDR), que dependían de Pettovello.La función de los CDR era la articulación de los programas sociales en todo el país para contribuir al desarrollo de localidades, comunidades, y población rural dispersa en todo el territorio nacional. Los despidos masivos siguieron en abril y julio. Por ejemplo, este mes, aunque en la Ley de Bases se impide su cierre, hubo despidos en el INTI. No lo van a cerrar, pero lo vaciarán de tareas y empleados. Lo mismo sucede con el CONICET y el INCAA, otros organismos que “protege” de su cierre la Ley de Bases.Según el Gobierno, el nuevo DNU no traería una nueva ola de despidos masivos en la administración pública. Pero cientos de trabajadores quedarían sin funciones o directamente sin un organismo donde realizar su trabajo, lo que puso en alerta a los sindicatos. La Ley de Bases también incluyó la reforma del empleo estatal que le da vía libre al Gobierno para redistribuir a los trabajadores de planta permanente, los que quedan disponibilidad por 12 meses luego de que su área haya sido eliminada. El problema al que se enfrentan el libertario y su ministro encargado de profundizar el desguace, es que estas eliminaciones implican un gasto en concepto de indemnizaciones y retiros voluntarios. Hasta ahora el ajuste se realizó con los contratados.En estos siete meses de gobierno de La Libertad Avanza, ya se efectuaron muchos cierres. Entre marzo y abril se cerraron 50 oficinas de atención al público de ANSES en jurisdicciones de todo el país. Ocurrió especialmente en pueblos del interior, que se quedaron sin la única oficina de atención al público. En estas Unidades de Atención Integral (UDAI) de la ANSES es donde se podían realizar diferentes trámites, como los de la Asignación Universal por Hijo, el salario familiar, o el de la jubilación, y más prestaciones sociales. Ahora muchos tienen que ir a otras localidades, a veces a más de 100 kilómetros, para hacer un trámite.Milei también cerró oficinas de Correo Argentino en todo el país. Se pudo ver en las redes sociales, videos de la gente despidiendo al único cartero del pueblo en su último recorrido. Con la aprobación de la Ley Bases se buscará la privatización de la empresa.Además, fueron cerradas filiales de Radio Nacional en el interior. Durante la reciente ola polar que padeció el país, se hizo notar la falta de servicio de las mismas. En la Patagonia no había otra formar para informar en medio del temporal de nieve, sobre alertas de tránsito por caminos bloqueados y las precauciones que debían tener los conductores.Mientras la desocupación crece, el abandono de políticas públicas para sostener a los más necesitados, se percibe con mayor inquietud.