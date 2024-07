"Soy un enemigo del gobierno de Milei": Belliboni denunció un lawfare contra las organizaciones sociales

El dirigente del Polo Obrero (PO),, habló sobre su procesamiento y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por llevar a delante un lawfare contra las organizaciones sociales. El referente piquetero aseguró que apelarán su procesamiento ante la Justicia federal, luego de ser denunciado por supuestas irregularidades en la administración y distribución de programas sociales.En diálogó con la 750, Belliboni denunció irregularidades y un constante lawfare en su contra y apuntó contra la La Libertad Avanza, luego de que ayer el juez Casanello lo procesara, junto a otros líderes de izquierda, por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado al desviar millones de pesos del programa Potenciar Trabajo. “El Polo Obrero es enemigo del Gobierno de Milei. Porque es un Gobierno que va a llevar a este país a un desastre”, aseguró.Sobre el procesamiento que dispuso el juez Casanello, consideró que “era algo que preveía". "”, indicó. Además de Belliboni, otra decena de dirigentes del Partido Obrero fueron procesados y embargados por sumas millonarias.A Belliboni lo acusan de haber desviado millones de pesos del programa Potenciar Trabajo a un conjunto de empresas. Según describió el juez Casanello, había un sistema de facturas irregulares para intentar ocultar el destino final del dinero, lo que fue negado sistemáticamente por el líder social, que se ha mostrado muy crítico del gobierno nacional.El fiscal Gerardo Pollicita pidió que sea llamado a declaración indagatoria el ex secretario de Economía Social, Emilio Pérsico. Para el fiscal, actuaron “en forma coordinada” para desviar fondos. “Yo no creo que haya ningún tipo de mafia en este país que haya sufrido semejante ataque”, añadió en este sentido Belliboni. En este punto, sumó que hubo, en las causas, una gran cantidad de irregularidades. Por ejemplo, lo que pasó cuando la Policía entró a los galpones del Polo Obrero para hacer los allanamientos. “Eliminaron las cámaras de seguridad ni bien ingresaron al depósito del Polo Obrero y los testigos entraron cinco minutos después. Fueron mandados por Bullrich”, cargó contra la ministra de Seguridad.Y, sobre la ministra, sumó: “Es la misma que ayer sacó un video diciendo que estaban procesados los delincuentes que se habían enriquecido. Yo vivo hace 50 años en el mismo barrio y no tengo ni auto”. “”, afirmó.Y finalizó sorbe los pasos que darán hacia adelante: “No vieron la ampliación y sacaron el procesamiento. La Justicia actúa de acuerdo al poder. Nosotros vamos a presentarnos y apelar esta barbaridad”.