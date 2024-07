Guerra fría: Javier y Karina Milei estuvieron con Villarruel en la reunión de gabinete en Casa Rosada

El presidente Javier Milei encabezó este martes una nueva reunión de Gabinete, que en este caso fue "ampliado" - como gustaba decir Marcos Peña en tiempos de Mauricio Macri -, ya que contó con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en plena guerra fría con el Poder Ejecutivo y luego de no pisar Casa Rosada desde el pasado 2 de julio, también por un encuentro de ministros.“No tienen por qué invitarla. Ella es parte del Poder Ejecutivo”, es el argumento que frecuentemente, en on y en off, soltaron funcionarios del Gobierno ante las consultas de por qué se la dejaba afuera de dichos encuentros. Casualmente, la excluyen en los momentos de mayor tensión y, cuando lo deciden, la invitan. ¿Le marcan la cancha?Así las cosas, la participación de Villarruel parece significar un gesto de acercamiento, después de la tensión por el tuit de la Vice en contra de Francia, país que tildó de “colonialista” antes del viaje del Presidente a ese país, además del faltazo a la firma del Pacto de Mayo por una gripe que se le curó al día siguiente, el vacío que le hicieron a la titular del Senado en la visita conjunta a la Rural y la exhibición a cielo abierto de ese vacío que ella decidió ejecutar en redes sociales.Además, no es un dato menor que en el encuentro de ministros en el que el líder libertario y Villarruel se vieron las caras, también estuvo presente la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la hermana del Presidente con quien la vice mantiene una competencia abierta.El Gobierno ensayó, en esos tires y aflojes de las guerras frías, poner “paños fríos” en la relación. Por ejemplo, cuando el vocero Manuel Adorni planteó que el vínculo es “el mismo de siempre, muy bueno”. Sucede que 24 horas antes Milei y Villarruel se mostraron juntos en el acto central de la Exposición de la Rural y no sólo el reeencuentro fue helado, con un saludo más afectuoso del Presidente para Cristina Pérez, la ex periodista y actual pareja del ministro Luis Petri, sino que la propia titular del Senado reveló en redes sociales horas más tarde que no le dejaron ingresar ni siquiera un fotógrafo.Ese día Milei y Villarruel se vieron la cara por primera vez después de varios días de silencio entre ambos tras las diferencias que estallaron por la polémica por los cantos racistas de los jugadores de la Selección Argentina contra Francia.Las declaraciones de la Vice tildando a Francia de "país colonialista" antes del viaje de Milei a Francia para ver a Emmanuel Macron provocaron que la poderosa hermana de Milei, Karina, vaya a pedirle perdón en persona al embajador del país galo en la Argentina, Romain Nadal, y “desactivar” así un eventual conflicto diplomático previo a la visita del mandatario a París.A partir de ese momento las tensiones comenzaron a escalar dentro del Gobierno, dado que la titular del Senado no se desdijo en ningún momento, aclaró que estaba “defendiendo a la Selección”, fijó el tuit e incluso reforzó la idea el día del escándalo y el robo de un partido a la Selección Sub-23 en el marco de los JJOO. Finalmente, Milei pidió a sus cercanos que bajaran la tensión y las críticas a Villarruel.Adorni negó tensiones en la cúpula del Ejecutivo este lunes y dijo que en la relación entre Milei y Villarruel “no hay nada extraño ni atípico”. Sobre el día de la Rural, explicó que estaba “a un metro y medio de la situación” y quiso excusar el frío saludo, registrado por la transmisión oficial.“Entre ellos estaban el presidente de la Sociedad Rural (Nicolás Pino) y su esposa. Con respecto al saludo, no deja de ser un tema estrictamente subjetivo. Si vamos al punto, en ese momento el Presidente a mí no me saludó, y eso no quita que su relación conmigo sea excelente”, advirtió en un intento de despejar las versiones de malestar. Se olvidó de que la propia Villarruel blanqueó que la destrataron y sólo le permitieron entrar con un colaborador, al que dejaron lejos, además.