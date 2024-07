El Gobierno extendió hasta el 4 de septiembre la inscripción para mantener los subsidios energéticos

El Gobierno nacional extendió hasta el 4 de septiembre el plazo de inscripción para mantener la Tarifa Social en el consumo de la luz y el gas. De esta manera, prorroga un mes la fecha límite para acceder y/o mantener los beneficios en el precio de los servicios de energía residenciales.Así lo anunció hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la habitual conferencia de prensa que ofrece en la Casa de Gobierno. El funcionario indicó que quienes están obligados a inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE) son aquellos que fueron incorporados automáticamente a ese listado.Ahora deberán realizar el trámite para expresar su necesidad de ser beneficiarios de la Tarifa Social. Desde el Gobierno resaltaron que la iniciativa apunta a lograr que “la asistencia se focalice en quien realmente no puede pagar el servicio”.Se estima que son 1.700.000 usuarios quienes deberán inscribirse y quienes no lo hagan perderán el beneficio. Los hogares se encuentran divididos en tres categorías según niveles de ingresos: Altos ingresos (N1), Ingresos bajos (N2) e Ingresos Medios (N3). Los últimos datos oficiales arrojan que los N1 son 5,3 millones, los N2 son 8 millones y los N3 son 2,7 millones.Vale mencionar que solamente deben anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía aquellos hogares categorizados como "N2" que nunca lo hicieron antes: ni este año ni en los años previos (el RASE fue creado en 2022).En cambio, quienes ya se inscribieron al RASE alguna vez y están en un segmento subsidiado no necesitan volver a anotarse para seguir teniendo los descuentos en las facturas. Opcionalmente, si cambió la situación ya declarada, pueden actualizar sus datos. Cada usuario puede saber en qué nivel de la segmentación está encuadrado actualmente (N1, N2 o N3) simplemente buscando el dato en sus últimas facturas de luz y de gas, junto a la leyenda "Decreto PEN 322/22".-El trámite, disponible desde el sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios, puede hacerlo el usuario real de los servicios de luz y de gas, sin importar que no estén a su nombre ni que sean inquilinos.-Para pedir los subsidios hay que tocar en "Inscribirse al RASE", teniendo a mano los siguientes datos:-Números de medidor y de cliente (figuran en las facturas).DNI (último ejemplar).-CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.-Ingresos de bolsillo de cada miembro del hogar mayor de 18 años.-Una dirección de correo electrónico.-Un número de celular.