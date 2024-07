Cristina habla en un congreso organizado por Morena y hay expectativa de lo que pueda decir de Venezuela

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será la figura central en la clausura del Curso Internacional “Realidad político y electoral de América Latina”, que se llevará a cabo este sábado 3 de agosto. Así lo confirmaron desde el Instituto Patria. La ponencia magistral de CFK está programada para las 12:00 hrs y será parte del evento organizado por MORENA, el partido oficialista de México. La jornada promete ofrecer una visión integral sobre la política y las dinámicas electorales en la región.

El evento se transmitirá en vivo a través de las redes sociales de MORENA, lo que permitirá a una audiencia global seguir la intervención de Fernández de Kirchner en tiempo real. Además, los interesados podrán asistir de manera presencial, aunque el acceso será limitado debido al cupo disponible. Para aquellos que deseen participar, se ha habilitado un formulario de registro en línea.La intervención de la ex presidenta argentina llega en un momento particularmente relevante para la política latinoamericana. La situación en Venezuela, donde Nicolás Maduro se ha proclamado presidente en medio de alegaciones de fraude por parte de la oposición, es un tema candente. Crisis venezolana que repercute en un intenso debate que también afecta el panorama político en Argentina, con la creciente del presidente Javier Milei en su embestida contra el chavismo, cómo así también los intentos de presión del ex presidente Mauricio Macri a Lula da Silva y su impacto en el debate político local.S espera que las palabras de Cristina Fernández de Kirchner brinden una perspectiva importante sobre estos acontecimientos. La ex mandataria, conocida por su experiencia, oratoria y liderazgo en la política argentina, podría ofrecer valiosas reflexiones sobre el tema. ¿Los oídos de Milei estarán atentos?