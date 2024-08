Se terminó el superávit fiscal en julio y con la caída de reservas es mala señal para los mercados

Tras jactarse durante seis meses de haber alcanzado el ministro de Economía,, adelantó que el superávit financiero se interrumpirá en julio por primera vez en la era Milei al tener que cumplir con los pagos de la deuda, aunque prometió que el resultado primario seguirá siendo positivo. A esto se suma la caída de las reservas de los últimos días., lo que se interpuso en la senda del balance positivo del Tesoro que se retomará este mes., en el Banco Central computan ingresos por al menos USD 1.200 millones comprometidos por organismos internacionales y esperan que la reversión de la cuenta energética que podría ofrecer unos USD 400 millones adicionales al mercado cambiario., que se verán compensados por el anuncio de la llegada de fondos frescos de parte del BID (realizado ayer por la tarde por Pablo Quirno, secretario de Finanzas, quien señaló que habría unos USD 650 millones). Destacamos que además en agosto hay vencimientos de deuda por capital e intereses con otros organismos internacionales (sin contar el FMI) por otros USD 250 millones”, explicaron desde Aurum Valores.En sí, duranteTenía US$ 29.022 millones cuando empezó el mes, y ahora cuenta apenas US$ 26.399 millones. Así se registró una venta neta de US$ 181 millones, la más alta desde diciembre de 2023.Las reservas de la autoridad monetaria, en ese marco, se hundieron u$s593 millones en la jornada y cerraron en los US$ 26.399 millones, el valor más bajo desde fines de enero.