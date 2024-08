Argentina reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo en Venezuela

Luego de ya varios días de publicadas las actas electorales oficiales de Venezuela en: https://t.co/iwMz5ceihs



Todos podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y Presidente electo es Edmundo González. — Diana Mondino (@DianaMondino) August 2, 2024

La cancillerpublicó actas electorales en la que el candidato opositorlidera con el 67% de los votos y lo reconoció como presidente electo de Venezuela.", escribió Mondino en la red social X (antes Twitter).La posición de la ministra de Relaciones Exteriores va en línea con la declaración realizada ayer por el secretario de Estado de los Estados Unidos,, quien aseguró que el país norteamericano considera a González Urrutia como presidente electo de Venezuela e llamó a realizar una transición pacífica del poder.El vocero presidencial,, aseguró este viernes que la declaración de Mondino no fue coordinada con otros países y consideró: “Es difícil hacer futurología frente a la presencia de un dictador a partir de lo obvio;. No hay mucho más para decir con respecto a eso. Entendemos que la comunidad internacional se está inclinando a aceptar que ha sido todo un gran fraude y el dictador Maduro tiene que correrse del poder y dar paso a las acciones democráticas”.“La posición del Presidente siempre fue la mismo y opinamos que Maduro era simplemente un dictador”, agregó Adorni cuando le preguntaron en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.LA TENSIÓN EN VENEZUELA POR LAS ELECCIONES Y EL RECLAMO INTERNACIONALTras las elecciones del domingo,Sin embargo, no publicó los resultados detallados de los comicios, mientras que la oposición lanzó un sitio web con copias de actas de votación que asegura son "pruebas" la victoria.Desde el chavismo consideran que el sitio, que cito Mondino, es un "montaje". Incluso Maduro lo tildó de "fábrica de actas falsas". Al tiempo que crece la presión internacional por un escrutinio transparente y muchos países se suman a reconocer a González Urrutia como presidente electo.La Corte Suprema convocó a Maduro, González Urrutia y a los otros ocho candidatos en los comicios a comparecer el viernes en la tarde, para iniciar una "investigación". "Allí estaré, espero que todos los candidatos asistan", expresó Maduro en un mitin.