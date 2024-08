Filtran chats de la causa seguros entre María Cantero y su marido broker: "Alberto es Presidente. No Cristina

De una pericia al teléfono de María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández, que llegó a medios de comunicación en las últimas horas en el marco de la causa seguros surgen chats entre ésta y Héctor Martínez Sosa, su marido broker imputado, que expondrían cómo habrían usado la proximidad al poder presidencial y discriminando según tribus peronistas para acceder a contratos millonarios

El portal Infobae accedió a 424 páginas de chats, fotos y audios que surgen de la pericia judicial sobre el teléfono de Cantero. Los mensajes inician en la campaña presidencial de 2019 y llegan hasta febrero de este año, momento en que se conoció el escándalo de los seguros e inició la causa judicial.De acuerdo a la publicación firmada por el periodista Nicolás Pizzi, son conversaciones de WhatsApp y a criterio de los investigadores se destaca una en la cual Cantero habla con un contacto agendado como “Hecky” pero que en realidad es Martínez Sosa, cosa que no sólo qued clara por el contenido linguístico de los mensajes sino que además envía varias selfies desde su teléfono.En plena campaña presidencial, aparecen intercambios en los que Cantero parece oficiar de vínculo entre los negocios de su marido y distintos funcionarios cercanos a Alberto Fernández.El 13 de agosto de ese año, Martínez Sosa le pide a su mujer que tramite una reunión con el entonces candidato del Frente de Todos. "Recién llegó Alberto, cómo está tu ojo", pregunta Cantero. Su marido le responde: "Muuuuy bien Gatin !!!! (parece el sobrenombre de Cantero)... Le decís si lo puedo ver esta semana". La secretaria del ex presidente cierra el segmento prometiéndole a su marido que ella se "ocuparía".Una semana después, otra vez hablan de negocios. “Lo llamé a Claudio para recuperar los seguros de allí”, dice Martínez Sosa en relación a un supuesto contrato en la provincia de Mendoza. “Eso es para nuestra PYME?”, pregunta Cantero. “Todo suma para tu PYME Gatin”, le contesta su marido.Con el triunfo electoral consumado, el 12 de diciembre, Cantero le pregunta a su esposo si "los seguros de la armada los tenemos” y Martínez Sosa responde que no, pero le resta importancia y cambian de tema.Luego el broker y su mujer a especificar y mencionar distintos cargos y funcionarios, estableciendo una suerte de diferenciación entre aquellos a quienes consideraban más potables por ser más cercanos a Alberto Fernández y otros con quienes parecen exhibir cierto encono u obstáculo por estar más vinculados con el kirchnerismo.“Hoy le voy a reforzar que ponga a nuestro amigo en Pcia y en Nación”, dice Cantero el 10 de enero de 2020. Se refiere al directorio de Provincia y Nación Seguros. Tres meses después, hay una conversación sobre uno de los directores puestos en Nación Seguros, que es Sebastián Díaz Bancalari."Quien es Diaz Bancalari", pregunta Martínez Sosa. "Era un diputado peronista ... El viejo", responde Cantero. Luego continúan intentando saber quién es y el broker reflexiona que "al final hicieron lo que quisieron" y le envía a su mujer un archivo con los funcionarios puestos en todas las empresas vinculadas a Nación Seguros. “Son de los nuestros”, intenta calmarlo Cantero.Pero Martínez Sosa busca puntualizar., insiste Cantero. Se trata de un funcionario cercano a Fernández, quienes se conocen desde los noventa y fue designado como presidente de Nación Seguros hasta el final del gobierno.Según Infobae, varios de los imputados en la causa aseguran que fue el “autor intelectual” del decreto 823/21, aquel obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar sus pólizas con Nación Seguros. La versión original del decreto sufrió varias modificaciones cuando atravesó por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra. Ahora, Pagliano es uno de los principales imputados en la causa judicial junto al ex presidente y Martínez Sosa.Luego, en la conversación aparece el nombre de Ignacio Forlón, un ex integrante de la Auditoría General de la Nación cercano a Máximo Kirchner. “Me sacó Fabricaciones Militares y lo mandé al carajo”, recuerda enojado Martínez Sosa a su mujer, pero Cantero le marca la diferencia entre el kirchnerismo y el entonces gobierno de Fernández:Con el correr de los meses, siempre según la publicación de los chats que realizó Infobae, Cantero gestiona reuniones en diferentes reparticiones públicas con la idea de “colaborar” con el negocio de su marido. Refieren a Fabricaciones Militares, Casa de la Moneda y Corredores Viales, y con particular énfasis en Gendarmería Nacional.La información a la que accedió ese portal estaba almacenada en un teléfono Samsung que fue secuestrado por la Policía Federal en marzo, durante un allanamiento a la casa de Cantero y Martínez Sosa en la localidad de Victoria, por orden del juez federal Julián Ercolini.