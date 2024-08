Caputo insiste con transmitir optimismo pese a que los indicadores reflejan el impacto de la recesión y los mercados observan la caída de reservas

Mientras que los indicadores reflejan el fuerte impacto de la recesión, el ministro de Economía, Luis Caputo, busca transmitir optimismo e incluso asegura que en los Estados Unidos están asombrados por las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei.“En una reunión con la ministro de economía de Estados Unidos, me miraba atónita y decía: ‘Esto no tiene antecedentes en la historia mundial’", reveló el jefe del Palacio de Hacienda durante una reunión con sociedades de la Bolsa.Lo cierto es que el mercado sigue con mucha atención el declive de reservas, sobre todo teniendo en cuenta los fuertes vencimientos de deuda que se deberán afrontar a partir de enero del año próximo.Sin embargo, Caputo pronosticó ingreso de dólares hacia fines de agosto y abundó en las promesas formuladas por Milei al sostener que el Tesoro tiene fondos suficientes para cubrir los pagos de bonos soberanos hasta principios de 2026. Hasta se animó a vaticinar las cotizaciones del dólar financiero, que es el que usan las empresas: confió en que el CCL baje de los $1.100 a partir de octubre próximo. Esto fue una sorpresa para sus interlocutores, ya que creían que esos recursos alcanzaban para la primera parte del año próximo.Además, se explayó sobre su latiguillo preferido de los últimos tiempos, la inflación cero: dijo que julio va a tener la inflación más baja en lo que va del año. ¿Será menor al 3%?También arriesgó que la economía está empezando a crecer, algo que empieza a ser confirmado por las principales consultoras privadas. De hecho, les dijo a los agentes del mercado que el índice de precios comenzará con 1% o 0% en septiembre. Así ratificó las previsiones que se vienen manejando en la Casa Rosada, negó una devaluación y prometió que habrá cada vez menos impuestos.También insistió con la estrategia de señalar que el cepo se levantará cuando estén dadas las condiciones, pero dijo que cada día que pasa se aproxima más esa meta. En ese sentido, Caputo reveló que en agosto entrarán unos USD 1.200 millones de organismos multilaterales. Parte de esos fondos llegó este miércoles: USD 648 millones del BID, reconvertidos para apuntalar el esquema financiero."El ministro habló mucho de los datos positivos y buscó transmitir confianza. Y el mercado por ahora parece que respondió", explicó uno de los participantes de ese encuentro a Noticias Argentinas, al destacar la suba de acciones y bonos que se produjo este miércoles.Igual, se aguarda que el sube y baja del mercado continuará en las próximas semanas, a la espera de mayores definiciones. Pero la convocatoria de Caputo a los agentes que operan a diario allí cayó bien en el mundo bursátil.En el encuentro, en el que también participó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se destacó que desde agosto habrá superávit en la balanza comercial de energía, otros de los factores que golpearon a las reservas durante este crudo invierno. Esperan un balance positivo de USD 400 millones en septiembre.Repasando tantos números y detalles, el único dato negativo que mencionó Caputo fue que en julio habrá déficit financiero por primera vez en el año, ante el pago de vencimientos de deuda, que explicaron este miércoles en parte la caída de reservas. Fueron USD 2.000 millones. Pero enseguida destacó que gracias a la moratoria y el pago de Bienes Personales en agosto volverá el superávit. El ministro ratificó además que el impuesto PAIS se reducirá 10 puntos en septiembre.Caputo quiere además que los agentes de Bolsa ayuden en el proceso de inducción para que las empresas se sumen al blanqueo de capitales. En su repaso, el jefe del equipo económico remarcó que la velocidad de la recuperación dependerá de la confianza de la gente y el sector privado.El ministro recordó una de las claves del blanqueo para que no tenga costo. Se trata de las cajas de ahorros especiales para la regularización fiscal. Los dólares atesorados allí se podrán transferir sin problemas a las cuentas de inversión por regularización de activos en las ALyCs, sin costo. "No habrá multas en esos casos", destacó Caputo. Eso sí, la plata deberá estar depositada hasta diciembre del 2025. Si se retira antes, la multa equivaldrá al 5%.