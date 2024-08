Continúa el vaciamiento del CONICET en la gestión Milei

La consultora Economía Política y Ciencia, realizó un informe con datos del INDEC. En el mismo pronosticó que el presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) se contraerá un 23,2% real para fin de año, llevando el nivel del gasto público hasta 37 puntos por debajo de 2015. Ese año asumió Macri, quien también pretendía desmantelar el CONICET. El libertario le está cumpliendo el deseo de un desmantelamiento más rápido. Específicamente en el área de Ciencia y Tecnología, el presupuesto cayó un 24% en cinco meses. A principios de junio, el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) publicó un informe que da esa cifra. El recorte es mayor de la administración nacional e implica que, en solamente un año, la caída será parecida a la que ocurrió en los cuatro años de gestión del expresidente –y aliado de Milei– entre 2015 y 2019.

Desde que asumió Javier Milei, se viene cumpliendo con rigor su propuesta de la motosierra en el. El 31 de julio vencieron más de 900 becas que el gobierno no renovó: 730 doctorales y más de 200 posdoctorales. A esto se suma que el 30 de septiembre vencen otros 1300 contratos de personal administrativo.El Gobierno ya recortó un 40% las becas doctorales y hubo una postergación a principio de año en la publicación de los resultados. Este ajuste se realizó sobre becas que ya habían sido presupuestadas.ATE CONICET denuncia que se llega a mitad de 2024 con elpara cumplir con sus tareas. El CONICET es uno de los organismos que quedaron a salvo del cierre en la Ley de Bases. Pero el gobierno cumple con su objetivo de todos modos, ya que lo deja sin investigadores y asfixia financieramente a los que queden, quienes no podrán llevar adelante sus investigaciones.El 31 de julio, el organismo de ciencia y técnicapor medio de un recorte a las becas posdoctorales. Esto se hizo a pesar de estar incumplir con la resolución 967/2021 del propio CONICET que garantiza sus prórrogas automáticas. Por ese motivo se realizó una manifestación en el Polo Científico y Tecnológico, sede administrativa del CONICET. Los científicos se concentraron mientras se llevaba a cabo la reunión del Directorio de CONICET, al que le solicitaron una reunión. Se les respondió que la misma se realizaría a las 13.00 horas. Pero los dejaron plantados sin explicaciones. Hubo un primer encuentro con el gerente de Legales, Alan Termiño; la coordinadora de Becas, Constanza Rivero, y el director de Relaciones Institucionales, Alejandro Dabrovsky, a quienes les presentaron el pliego de reclamos. La respuesta fue patear la pelota y prometer una reunión más tarde con el Directorio. A la segunda reunión tampoco concurrieron los directivos, sólo funcionarios de segunda línea que confirmaron el fin de las prórrogas de las becas posdoctorales, con lo que se efectivizaban los despidos. Justificaron la medida aludiendo a que muchos no cumplían “con el mérito”.La crisis del CONICET afecta también al funcionamiento de las universidades (que están en emergencia presupuestaria), porque los equipos de investigación están muy entrelazados: los docentes continúan su formación y producen conocimiento con los sueldos del Conicet. Una beca de este tipo ronda los $900.000, pero los becarios que son docentes sólo pueden acceder a una dedicación simple (sueldo de entre $100.000 y $200.000, según la antigüedad y el l lugar). La consecuencia de esto no sólo es la pérdida de líneas de investigación, también implica que muchos investigadores y docentes deban irse del país porque no llegan a un salario de subsistencia, luego de haber invertido más de 15 años de formación entre el ciclo de grado universitario y la carrera de investigación.Las políticas públicas deben planificarse a largo plazo, basadas en información y con objetivos que busquen el bienestar general del país. Milei asumió sin nada de eso. Sólo se actúa sustentado en sus prejuicios. Por eso lleva adelante estos despidos, las bajas de becas y el ahogo presupuestario con el congelamiento de los subsidios para financiar insumos (que en su mayoría hay que pagar en dólares). Un desguace ideológico que genera la paralización del desarrollo científico del país. También del desarrollo económico: Milei ni siquiera piensa en las divisas que pueden traer al país investigaciones como la del CONICET La Plata, que el 30 de julio anunció que aplicaron una técnica de secuenciación masiva de ADN al caso de una paciente con amiloidosis, un trastorno que causa insuficiencia en distintos órganos, y logró identificar el gen defectuoso responsable de la patología. Otro éxito científico opacado por la noche oscura que significa el libertario para la ciencia argentina.