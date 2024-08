El ministerio de Sturzenegger anunció cambios en el financiamiento de películas nacionales: "Se reordenan los gastos"

El Gobierno avanza con la "reestructuración" del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), al anunciar cambios en la entrega de los subsidios para la realización de producciones nacionales con el objetivo de "utilizar en forma eficiente los recursos y promover una producción audiovisual competitiva".En un comunicado oficial, indicaron que se "decidió no financiar más películas que no lograron captar la atención de los espectadores”. Según sus datos, el INCAA subsidió en 2023 más de 100 películas con menos de 1.000 espectadores: hubo una que logró vender solo cuatro entradas y otra apenas cinco.Estas 100 películas representaron casi el 50% de los 236 proyectos financiados en 2023. Por este motivo, se decidió modificar el proceso de asignación de subsidios buscando "maximizar el beneficio para contribuyentes y espectadores".Por medio del decreto 662/2024 , se dispuso que las producciones aspirantes a un subsidio deberán conseguir financiamiento propio por, al menos, el 50% de su proyecto.En ese sentido, se dispuso que las productoras que hayan pedido un subsidio, una vez terminado el proyecto, no puedan volver a solicitar recursos públicos durante el siguiente año.Además, se modificaron los criterios del gasto del INCAA ya que, de ahora en más, las erogaciones destinadas para gastos corrientes, de estructura y funcionamiento no podrán superar el 20% de los ingresos del organismo.“Con estos cambios, se reordenan los gastos para utilizar en forma eficiente los recursos y promover la escuela de cine, la búsqueda de talentos y una producción audiovisual competitiva”, finaliza la misiva proveniento del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.Esta medida es el resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura conducida por Leandro Cifelli, el INCAA liderado por Carlos Pirovano, y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger.