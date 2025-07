"El odio solamente destruye": Sbaraglia opinó sobre la actualidad del país de cara al estreno de la serie "Menem"

De cara al estreno de la serie "Menem" por Amazon Prime el próximo miércoles 9 de julio, el actor Leonardo Sbaraglia -quien interpreta al expresidente riojano- se refirió al clima de confrontación que se vive en la sociedad argentina con el Gobierno de Javier Milei y consideró que “el odio no va para ningún lado" sino que "solamente destruye”.Sbaraglia hizo una sugerente comparación entre Javier Milei y Carlos Menem, destacando la capacidad del expresidente para construir consensos: “Es interesante, quizás si el Presidente, si hay tanta admiración, aprenda justamente del animal político que era Menem, la capacidad de conciliar, la capacidad de aunar”.En ese sentido, destacó un gesto político que, según él, muestra la dimensión del liderazgo de Menem y su vínculo con la cultura argentina: “Piazzolla que era un gran opositor apenas el asumió se fue del país, lo mandó a busca y terminaron haciéndose muy amigos".Y agregó: "No quiero decir que él haga eso pero son momentos en lo que odiar es como si fuera una herramienta política que funciona y no va para ningún lado, solamente destruye".Sobre la serie que lo tiene como protagonista, el actor destacó su enfoque humano y político: “La serie se hace cargo de las heridas de la argentina, del pasado”. Y agregó un deseo personal con profunda carga emocional: “Espero que las heridas actuales puedan reflejarse en esas del pasado y podamos seguir aprendiendo y sanando este país maravilloso”.Ante la consulta sobre algunas supersticiones populares en torno a figuras políticas, sostuvo: “No soy de los que tildan a Menem de mufa”. Lejos de entrar en prejuicios, Sbaraglia prefirió enfocarse en los aspectos más complejos del personaje histórico y en el modo en que su figura puede seguir generando debate.En lo personal, resalta que dicha interpretación le dejó una experiencia positiva: “La serie me trajo muy buenas cosas”, dijo, haciendo alusión no solo a lo artístico, sino también al impacto que tuvo en su vida y en su visión del país.